Le CNC lance l’application « Ma prise en charge » pour les rendez-vous en ligne

Le Centre national de cardiologie (CNC) de Nouakchott vient de lancer l’application « Ma prise en charge », destinée à faciliter la prise de rendez-vous médicaux en ligne et à améliorer l’accès des patients à ses différents services.

Cette nouvelle plateforme s’inscrit dans le cadre du processus de digitalisation engagé par le Centre pour moderniser ses prestations et simplifier les démarches administratives liées à la prise en charge des patients.

Grâce à l’application, les utilisateurs peuvent créer un compte ou se connecter à leur espace personnel, sélectionner le service souhaité ainsi que le médecin, choisir une date et un créneau horaire disponibles, puis confirmer leur rendez-vous directement en ligne.

Cette démarche permet ainsi de réduire certaines contraintes liées à la procédure traditionnelle et d’offrir aux patients un accès plus simple et plus organisé aux consultations.

Selon le Centre national de cardiologie, l’application « Ma prise en charge » est disponible sur l’App Store et Google Play. Les utilisateurs peuvent y accéder notamment à travers les QR codes figurant dans la documentation consacrée à l’application.

Le lancement de cette plateforme traduit la volonté du Centre de poursuivre la modernisation de ses services, de faciliter l’accès aux soins et d’améliorer l’organisation des rendez-vous, au bénéfice des patients