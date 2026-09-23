Où allons-nous ? L'histoire nous le dit

Telle est la question posée par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans son discours aux habitants de la région d'Adrar, et plus particulièrement dans la ville d'Atar, où il a débuté sa visite.

L’Adrar a accueilli Son Excellence le Président avec une chaleur, une hospitalité et une maturité sans précédent dans son histoire, témoignant de son rôle central dans l'histoire de la nation.

L'histoire nous apprend que l’Adrar a toujours été le théâtre d'événements décisifs qui ont changé le cours des choses dans notre pays et dans toute la région. Elle nous enseigne aussi que cette nation est résiliente et qu’elle s’apprête à lui donner un nouveau rendez-vous.

La question de Son Excellence le Président n'est qu'un avant-goût, un prélude, ou les deux, d'une période où notre pays sera un foyer d'unité, de fraternité et d'amitié entre les peuples de la région. Préparons-nous à cela.

Nous devons nous organiser rapidement par le dialogue et répartir les rôles afin d'assurer le bien-être de notre peuple et de contribuer à celui des peuples voisins, car les conditions objectives sont presque réunies pour que nous puissions jouer ce rôle, et nous devons le faire au mieux de nos capacités.

Telle est mon interprétation de l'histoire et de ce à quoi aspire Son Excellence le Président de la République pour nous et les peuples de la région, un projet qu'il prépare depuis longtemps.

Namy Salihy