Les banques centrales francophones en conclave à Nouakchott

Le Groupe des Directeurs de la Formation et de la Coopération (GPEC) des Banques Centrales Francophones organise son 20eme forum à Nouakchott, du lundi 21 septembre au jeudi 24 septembre 2026, sous la houlette de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM).

Cette manifestation de 3 jours est placée sous le thème “la formation, levier stratégique De la GPEC”.

Le forum de Nouakchott réunit 22 banques centrales, issues de 34 États, répartis sur 3 continents, avec pour objectif “un partage des bonnes pratiques et des expertises entre régulateurs par le levier de la coopération”.

La conférence 2026 est axée sur les ressources humaines et la formation, la véritable richesse de ces institutions de régulation, au delà des avoirs en devises et du niveau des dépôts en or.

Après une entame par la réunion du Comité de Pilotage, les acteurs des ressources humaines, présents au conclave de Nouakchott, ont suivi plusieurs présentations, un coup de rétroviseur sur le séminaire de 2025: “Intelligence Artificielle (IA) et formation, gestion des emplois et compétences (référentiels emplois, compétences et formation) le “P” pour Prévisionnel (nouveaux métiers, politiques de Ressources Humaines recrutement), parcours professionnels, formation au service de la GPEC, session de haut niveau placée sous le thème: apport des sciences comportementales aux politiques de Ressources Humaines (RH) et de formation”.

Dans un discours prononcé à l’occasion de la séance d’ouverture des assises, le gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), Mohamed Lemine ould Dhehbi, a expliqué que “le groupe des banques centrales des États francophones n’a pas pour vocation de nous enfermer dans un cercle, mais vise plutôt à donner un point d’appui pour mieux comprendre le monde.

Grâce à la langue française, nous rapprochons nos équipes, partageons nos ressources pédagogiques, confrontons nos méthodes et construisons des réponses communes” face aux multiples défis d’un monde en pleine mutation.

Dans cet état d’esprit, le forum de Nouakchott “comme tous les précédents, sera sans nul doute, un lieu d’échanges francs, de propositions concrètes et de coopération durable”.

Le Groupe des Directeurs de la Formation et de la Coopération a été créé en 2004, à l’initiative de la Banque de France.

La Banque Centrale de Mauritanie (BCM) est membres de la Conférence des Gouverneurs des Banques Centrales Francophones et participe régulièrement au groupe Formation/Coopération.