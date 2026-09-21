Ghazouani loue les vertus du dialogue

Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a insisté sur les vertus du Dialogue National Inclusif, en préparation depuis 16 mois, dans un discours prononcé au cours d’un rassemblement populaire, organisé dimanche enfin d’après-midi dans la ville d’Atar.

Mohamed Cheikh El Ghazouani effectue une visite à la fois politique et économique dans les régions du Nord (Adrar et Inchiri) depuis dimanche.

Le chef de l’Etat a affirmé que “ce Dialogue National Inclusif devrait déboucher sur un large consensus autour des grandes questions nationales, contribuer au renforcement de la citoyenneté, la justice, l’équité et permettre la consolidation des institutions”.

Cet optimisme du chef de l’Etat par rapport aux perspectives “d’un large consensus sur les grandes questions nationales” est en décalage avec un climat politique maqué par la méfiance de l’opposition, face à une vaste campagne de “INSAF” principal parti de la majorité, en faveur d’une candidature du président de la République en 2029, dans un environnement juridique de verrouillage du mandat présidentiel, dont la limitation est protégée par des clauses d’éternité.

Par ailleurs, une autre source de tension liée au climat politique concerne la condamnation de plusieurs cadres et militants de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), mais aussi l’arrestation récente, du général à la retraite Lebatt ould Maayouf, vice-président du parti “Mauritanie En Avant” placé en détention provisoire depuis une dizaine de jours.