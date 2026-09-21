Limitation des mandats présidentiels, un acquis démocratique à préserver

Je suis sidéré et attristé d’entendre certaines personnalités appeler ouvertement à violer les clauses constitutionnelles verrouillées relatives à la limitation des mandats présidentiels, alors qu’elles constituent le principal acquis démocratiques de notre pays.

Le respect strict de ces dispositions est, en réalité, la seule garantie crédible d’une alternance pacifique au pouvoir. Dès lors qu’on accepte de les contourner au gré des circonstances ou des intérêts du moment, on vide de sa substance le principe même de l’alternance et on ouvre la voie à une remise en cause permanente des règles du jeu démocratique.

Le Président lui-même a clairement affirmé publiquement que ce genre d’appel est de nature à brouiller ses efforts et à détourner l’attention de l’objectif auquel il entend consacrer toute son énergie : l’achèvement des engagements pris devant les Mauritaniens.

Dans ces conditions, il est difficile de croire que de telles prises de position, répétées et assumées, soient totalement spontanées. Ont-elles reçu des feux verts par des canaux particuliers ? Tout porte à le croire.

Quant à l’argument selon lequel un Président devrait pouvoir rester au pouvoir pour parachever les actions qu’il a engagées, il ne tient pas tout simplement. En réalité, il s'agit d'un prétexte éculé, utilisé depuis toujours par ceux qui cherchent à rester indéfiniment au pouvoir. La continuité de l’État implique précisément que les projets utiles puissent être poursuivis par les successeurs, sans que leur achèvement serve de justification à la remise en cause des règles constitutionnelles.

Dahane Taleb Ethmane