INSAF : une force politique au service de l’œuvre nationale

Sous l'impulsion de structures régionales comme les Secrétariats Permanents Nationaux Coordinateurs de Wilaya chacun en ce qui le concerne et la présidence de Monsieur Mohamed Bilal Messoud, l’INSAF démontre aujourd’hui qu’il est devenu un véritable parti de masse, comme l’illustre sa capacité de mobilisation : hier dans toutes les régions du pays et, aujourd’hui, dans la préparation de la visite de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en Adrar et en Inchiri.

Partout, les militants du Parti ont exprimé leur adhésion à l’agenda du Président de la République, un homme d’État qui a démontré, en un laps de temps extrêmement court à l’échelle de la vie d’une Nation, qu’il appartient à la catégorie des bâtisseurs dont l’action est capable de transformer profondément et durablement leur pays.

C’est précisément cette adhésion à cette œuvre nationale que l’INSAF entend traduire en une véritable dynamique politique. Le Président du Parti, à travers les visites et les rencontres qu’il organise avec les structures locales de l’INSAF avant chacune des visites du Président de la République, contribue à renforcer le lien entre l’action gouvernementale, les militants et les citoyens.

Le Parti se positionne ainsi comme une interface permanente entre le citoyen et la plus haute autorité de l’État, en permettant aux préoccupations exprimées au niveau local de mieux s’inscrire dans les orientations nationales.

Dans ces circonstances, l’INSAF démontre également qu’il peut constituer un espace où les citoyens ne sont pas seulement des électeurs, mais des acteurs du projet national, fondé sur la citoyenneté, la cohésion sociale et la construction d’un État moderne.

En définitive, la mobilisation que nous observons aujourd’hui dans les différentes wilayas constitue davantage qu’une simple démonstration de force politique. Elle traduit une nouvelle étape : celle du passage d’un parti majoritaire à une véritable force politique nationale, structurée, implantée dans la société et capable de porter un projet, de faire émerger de nouvelles générations de responsables et de contribuer durablement à la consolidation de l’État et à l’émergence économique de la Mauritanie.

Souleimane Bouna Moctar.

Conseiller spécial du Président de l’INSAF