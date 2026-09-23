Patrimoine culturel en Mauritanie : De la sauvegarde de la mémoire nationale à la construction d’un patrimoine partagé

Des manuscrits de Chinguetti aux mémoires de la vallée du fleuve Sénégal, des anciennes cités caravanières aux traditions pulaar, soninké et wolof, la Mauritanie possède un patrimoine d’une exceptionnelle diversité. Longtemps associé aux monuments historiques et aux grandes cités sahariennes, cet héritage est désormais appréhendé dans une perspective plus large, intégrant le patrimoine immatériel, les savoir-faire, les traditions orales, les langues, les pratiques sociales et les paysages culturels.

Depuis 2019, la question patrimoniale occupe une place plus importante dans les politiques publiques. Le renforcement du cadre juridique, la coopération avec l’UNESCO, les actions du ministère chargé de la Culture et le développement du Festival des Cités du patrimoine témoignent d’une volonté de mieux protéger cet héritage et de lui donner une fonction dans la cohésion sociale et le développement économique. Mais au-delà de la restauration des sites emblématiques, le principal enjeu est désormais de construire une conception véritablement nationale du patrimoine, capable de reconnaître la pluralité des mémoires qui composent la Mauritanie.

Un patrimoine qui dépasse les cités anciennes

Chinguetti, Ouadane, Tichitt et Oualata occupent une place majeure dans l’histoire patrimoniale du pays. Inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996, ces anciennes cités témoignent du rôle joué par la Mauritanie dans les échanges transsahariens, le commerce caravanier et la diffusion du savoir islamique. Leur richesse repose également sur leurs bibliothèques anciennes, leur architecture, leurs mosquées et les traces d’une intense activité intellectuelle et commerciale. Elles constituent aujourd’hui des références incontournables de l’identité historique mauritanienne.

Mais réduire le patrimoine national à ces quatre villes reviendrait à ne considérer qu’une partie de l’histoire du pays. Le patrimoine mauritanien comprend également la mahadra, les manuscrits, la poésie, les récits historiques transmis oralement, les musiques et danses traditionnelles, l’artisanat, les pratiques culinaires, les cérémonies sociales, les techniques agricoles et pastorales, ainsi que les langues nationales. Cette conception élargie permet surtout de mieux intégrer les différentes régions du pays dans une même lecture patrimoniale.

La vallée du fleuve Sénégal, une mémoire nationale à documenter

Du Trarza au Brakna, au Gorgol et au Guidimakha, les régions méridionales abritent une partie importante de la mémoire historique et culturelle de la Mauritanie. Villages anciens, mosquées, cimetières historiques, sites archéologiques, architectures en banco, systèmes traditionnels d’irrigation, techniques de pêche et pratiques agricoles constituent autant de témoignages d’une histoire ancienne de la vallée. À cet héritage matériel s’ajoute un patrimoine immatériel particulièrement riche. Les cultures pulaar, soninké et wolof ont conservé des traditions orales, des récits généalogiques, des chants, des contes, des savoir-faire et des pratiques communautaires qui constituent de véritables archives vivantes.

La vallée du fleuve Sénégal apparaît ainsi comme un espace historique de circulation et de brassage entre le monde saharien et l’Afrique subsaharienne. Elle ne doit donc pas être considérée comme une périphérie culturelle, mais comme un des piliers du patrimoine national. La documentation de cet héritage demeure toutefois un chantier important. Une partie des sites, traditions et savoir-faire reste insuffisamment inventoriée. La disparition progressive de certains détenteurs de connaissances traditionnelles renforce l’urgence de recueillir cette mémoire avant qu’elle ne se perde.

Le patrimoine immatériel au cœur d’une nouvelle approche

La politique patrimoniale moderne ne se limite plus aux monuments. Elle accorde une importance croissante aux pratiques et aux connaissances que les communautés reconnaissent comme faisant partie de leur héritage. La Mauritanie dispose en ce domaine d’un patrimoine particulièrement riche. L’épopée du T’heydinn, la mahadra, les savoir-faire liés au palmier-dattier, la calligraphie arabe et différents savoir-faire artisanaux figurent parmi les éléments reconnus au niveau international. La zaffa du mariage traditionnel a également rejoint cette dynamique en 2025.

Ces reconnaissances contribuent à donner une visibilité internationale à des pratiques qui étaient longtemps transmises essentiellement dans le cadre familial ou communautaire. Le T’heydinn illustre particulièrement bien cette fonction de transmission. Au-delà de sa dimension poétique et artistique, cette tradition constitue un support de mémoire historique, de transmission des valeurs sociales et de préservation de la langue hassaniya. Sa vulnérabilité rappelle toutefois que l’inscription sur une liste internationale ne suffit pas : elle doit être accompagnée de mesures concrètes de sauvegarde et de transmission.

Une politique publique en évolution

Depuis 2019, la culture est progressivement davantage intégrée aux politiques publiques liées à la cohésion sociale, à l’identité nationale et au développement. Cette orientation repose sur une idée essentielle : la diversité culturelle ne constitue pas nécessairement une source de division. Elle peut, au contraire, participer à la construction d’une identité nationale commune, lorsque les différentes composantes de l’histoire du pays sont reconnues et valorisées.

Le rôle du ministère chargé de la Culture est central dans cette dynamique. Ses actions portent notamment sur la protection des sites historiques, la sauvegarde du patrimoine immatériel, l’organisation de manifestations culturelles, la promotion de la productivité artistique et la coopération avec les organisations internationales. En Juin 2026, le ministre des Arts et de la Culture, Housseïn ould Meddou, a notamment mis en avant les efforts engagés en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de son rôle dans le développement. La coopération avec l’UNESCO constitue également un levier important pour renforcer les capacités nationales, améliorer les dispositifs de conservation et faire connaître davantage le patrimoine mauritanien à l’échelle internationale.

Le Festival des Cités du patrimoine, entre mémoire et développement

Le Festival des Cités du patrimoine est devenu l’une des principales vitrines de cette politique. Initialement centré sur les villes historiques, il tend désormais à intégrer davantage de dimensions liées à la culture, à l’artisanat, aux manuscrits, à la poésie, aux musiques traditionnelles et aux activités économiques locales. Cette évolution répond à une nécessité : un patrimoine vivant ne peut être durablement préservé s’il reste séparé des populations qui en sont les dépositaires.

Les manifestations culturelles peuvent ainsi établir un lien entre conservation, transmission et développement local. Elles offrent aux artisans, artistes, chercheurs et acteurs économiques des espaces de visibilité, tout en contribuant à faire connaître les territoires. L’enjeu consiste cependant à inscrire ces initiatives dans une stratégie de long terme, afin que la valorisation ne soit pas limitée à la période des festivals.

Un cadre juridique renforcé

La protection du patrimoine repose également sur un cadre juridique progressivement modernisé. La loi-cadre n°2005-046 du 25 Juillet 2005 avait constitué, pendant plusieurs années, un des principaux instruments de protection du patrimoine culturel matériel. Elle encadrait notamment la protection des monuments et sites historiques. Elle a été remplacée par la loi n°2019-024 du 14 Mai 2019, marquant une nouvelle étape dans l’évolution du dispositif national.

L’enjeu juridique dépasse la seule conservation des monuments classés. Il concerne également la protection des sites archéologiques, l’encadrement des interventions susceptibles de les dégrader et, plus largement, la préservation d’un patrimoine exposé à l’urbanisation, aux transformations environnementales et aux activités humaines. L’efficacité de cette législation dépend toutefois des moyens consacrés à l’inventaire, au contrôle, à la conservation et à la sensibilisation des populations.

Les manuscrits, une mémoire à préserver

Les manuscrits anciens constituent l’un des patrimoines les plus précieux et les plus fragiles de la Mauritanie. Les bibliothèques familiales de Chinguetti, Ouadane et d’autres villes historiques conservent des documents portant sur la théologie, le droit musulman, la littérature, la grammaire, l’astronomie, les mathématiques, la médecine ou encore l’histoire. Ces collections témoignent de plusieurs siècles de production intellectuelle et de circulation des connaissances dans l’espace saharien.

Leur conservation nécessite des conditions adaptées, la restauration des documents fragilisés, la formation de spécialistes et, surtout, la numérisation. Cette dernière permettrait à la fois de réduire la manipulation des originaux et d’élargir l’accès des chercheurs et du public à ces ressources. La valorisation scientifique et touristique des bibliothèques historiques pourrait également contribuer à faire des manuscrits un moteur du tourisme culturel et de la recherche.

Vers un inventaire national du patrimoine

L’une des priorités devrait désormais être la constitution d’un inventaire national numérique du patrimoine culturel. Un tel outil pourrait recenser, région par région, les monuments, sites archéologiques, villages historiques, manuscrits, traditions orales, instruments de musique, techniques artisanales, pratiques agricoles et pastorales, ainsi que les personnalités historiques liées à ces différents héritages. Une telle démarche permettrait de mieux identifier les éléments menacés et de définir des priorités de sauvegarde. Elle offrirait également aux collectivités territoriales, aux chercheurs, aux établissements scolaires et aux communautés locales, une base de référence pour connaître et transmettre leur patrimoine. L’inventaire serait particulièrement important pour les régions méridionales où de nombreux éléments de la mémoire locale restent peu documentés.

Faire du patrimoine un facteur de cohésion

La question patrimoniale possède une dimension qui dépasse largement la culture. Dans une Mauritanie caractérisée par une grande diversité historique et culturelle, la reconnaissance des différentes composantes de la société peut contribuer à renforcer le sentiment d’appartenance à une même nation. Les héritages sahariens et arabo-islamiques, les traditions pulaar, soninké et wolof, les mémoires de la vallée du fleuve et celles des anciennes cités caravanières peuvent être considérés comme les différentes expressions d’une histoire nationale.

Cette approche suppose toutefois de dépasser une conception hiérarchisée du patrimoine. Aucun territoire ne devrait être perçu comme plus légitime qu’un autre dans la construction de la mémoire collective. Donner une visibilité aux traditions de la vallée du fleuve Sénégal ne diminue pas l’importance de Chinguetti, Ouadane, Tichitt ou Oualata. Au contraire, cela élargit la représentation de ce que constitue le patrimoine mauritanien.

Un potentiel économique à développer

La sauvegarde du patrimoine peut également devenir un levier de développement. Tourisme culturel, artisanat, édition, production audiovisuelle, numérisation, recherche, festivals et circuits historiques constituent autant de secteurs susceptibles d’animer des activités et des emplois, notamment pour les jeunes.

Dans le Sud, la valorisation du patrimoine pourrait être associée au tourisme rural, à la découverte du fleuve, aux traditions agricoles et pastorales et aux savoir-faire artisanaux. Dans le Nord et le Centre, les anciennes cités, les manuscrits et les paysages sahariens offrent déjà des bases pour développer un tourisme culturel et historique. L’enjeu est de relier ces différents pôles dans une stratégie nationale cohérente, tout en veillant à ce que les communautés locales bénéficient directement de la valorisation de leur patrimoine.

Construire un patrimoine véritablement partagé

La Mauritanie dispose aujourd’hui d’un capital patrimonial qui dépasse largement ses monuments les plus célèbres. Ses cités anciennes, ses manuscrits, sa mahadra, ses traditions orales, ses cultures de la vallée du fleuve, ses savoir-faire et ses paysages forment un ensemble exceptionnel. Les progrès réalisés depuis 2019, le renforcement du cadre juridique, la coopération avec l’UNESCO et les initiatives du ministère chargé de la Culture constituent des avancées importantes. Mais la prochaine étape devra être celle de la structuration d’une véritable politique patrimoniale nationale, fondée sur l’inventaire, la protection, la restauration, la numérisation et, surtout, la transmission.

Cette politique devra également accorder une place plus importante aux patrimoines longtemps moins visibles dans le récit national, notamment ceux de la vallée du fleuve Sénégal et des régions du Sud. Car un patrimoine ne disparaît pas uniquement lorsqu’un monument s’effondre ou qu’un manuscrit se dégrade. Il disparaît aussi lorsque les récits ne sont plus transmis, lorsque les savoir-faire ne trouvent plus d’héritiers et lorsque certaines mémoires restent absentes de l’histoire collective.

Si préserver Chinguetti, Ouadane, Tichitt et Oualata est essentiel, reconnaître et documenter les mémoires de la vallée et les cultures du Sud l’est tout autant. Le patrimoine mauritanien ne doit pas seulement être conservé comme une trace du passé. Il peut devenir un espace de dialogue entre les générations, un facteur de cohésion et une ressource pour le développement. Il sera véritablement national lorsque chaque Mauritanien, quelle que soit sa région ou son héritage culturel, pourra s’y reconnaître.

Thiam Mamadou