Dar El Avia: L'association Miftah El Kheir pour la Solidarité lance une formation en entrepreneuriat pour 35 jeunes

L'association Miftah El Kheir pour la Solidarité a lancé ce lundi 14 septembre 2026 une session de formation au profit des jeunes de la commune de Dar El Avia et de quelques jeunes de la commune de Boghé.

La formation, qui se déroule au village de Miftah El Kheir, relevant de la commune de Dar El Avia, porte sur l'entrepreneuriat et les techniques de montage et d'élaboration de projets.

Elle est animée par deux experts certifiés par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), MM. Mohamed El Amine Ould Mohamed Boukary et El Haj Ould Brahim. Au total, 35 jeunes bénéficient de cette session.

D'une durée de deux jours, les 14 et 15 septembre, la formation s'est poursuivie pour sa deuxième journée le mardi au collège de Hamdallah, village situé à l'est de Miftah El Kheir.

Au programme de cette deuxième journée : les aspects financiers des projets, notamment dans les domaines de l'agriculture et du commerce. L'expert a notamment rappelé que tout projet, quelle que soit sa nature, doit s'inscrire dans un plafond financier préalablement défini.

La première journée a été consacrée à la méthodologie générale de montage de projets, à l'étude de marché et à l'identification du public cible.

A l'issue des exposés, les participants ont été répartis en groupes de travail, chaque groupe étant invité à choisir un projet concret et à en réaliser l'étude de faisabilité.

Pour rappel, l'association Miftah El Kheir pour la Solidarité est présidée par M. El Bouh Ould Emereizig, originaire de la commune de Dar El Avia.

Brahim Ely Salem

Cp le Calame au Brakna