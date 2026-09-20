APPEL SCIENTIFIQUE A L’ENTAME DE RÉFLEXIONS ANTICIPATOIRES POUR MAINTENIR ET PRESERVER LA PÉRENNITÉ DES RESSOURCES D’EAU DU FLEUVE SENEGAL, FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DEVENUS PRESSANTS 

« Dans un contexte mondial de baisse générale des niveaux d’eau des fleuves dans le monde, l’avenir économique de près de 70 millions de personnes et leurs activités est en jeu, au niveau du bassin du fleuve Sénégal.

En cette année 2026, les volumes pluviométriques normaux se font encore attendre dans toute la vallée du fleuve Sénégal (20/9/2026).

Ailleurs en Europe, la navigation s’est arrêtée en certains endroits du fleuve Danube. Des limitations drastiques de consommation d’eau potable, ont été appliquées déjà, dans des villes de France et de Belgique.

Face à ce contexte mondial de stress hydrique précoce, nous devons en tant que chercheurs scientifiques de tout pays et institutions concernées, réfléchir ensemble, en urgence, à des actions et des solutions viables pour notre cher bassin nourricier du fleuve Sénégal.

Le but de cet appel scientifique est d’explorer et d’étudier toutes les solutions techniques possibles.

Déjà, un pays comme le Maroc a réalisé en 2025, un méga projet de dessalement d’eau de mer, pour alimenter des cours d’eau mis à mal par la sécheresse, et donc la baisse de la production agricole pour les populations. »

AGISSONS TOUS, LE CLIMAT EST TOUJOURS IMPRÉVISIBLE.

Pr El Moctar El Hacen, Habilité des Universités françaises

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