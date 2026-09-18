 Le Représentant Spécial du SG de l’ONU rend visite à Moussa Fall

Moussa Fall, président de la Commission de Pilotage du Dialogue National, a reçu en audience, Leonardo Santos Simao, Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le jeudi 17 septembre 2026, annonce une note d’informations transmises à la presse vendredi.

Au menu de la rencontre, des échanges “sur le processus du dialogue, passé en revue” notamment “l’examen des efforts entrepris, afin d’assurer sa réussite de manière à renforcer les opportunités de consensus entre les différentes parties et soutenir la consolidation de la cohésion sociale en Mauritanie”.

Au terme de l’audience, le Représentant Spécial du SG des Nations Unies “a exprimé sa satisfaction pour la qualité de l’accueil, réservé aux réfugiés par la Mauritanie sur son territoire. Il a insisté sur le rôle que la Mauritanie peut jouer au niveau de la sous-région, pour le maintien de la paix et de la sécurité”.

Pour sa part, Moussa Fall, président de la Commission de Pilotage du Dialogue National “a présenté au haut responsable onusien, les différentes étapes du processus de dialogue, qui se sont déroulées sur 16 mois de préparatifs intenses” et mis en avant “l’originalité de la démarche suivie, la large implication des partis politiques, de la société civile et des personnalités indépendantes”.

M. Fall a par ailleurs rappelé “que le Dialogue National Inclusif est une initiative du président Mohamed Cheikh El Ghazouani”.