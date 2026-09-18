Accès des mineurs aux réseaux sociaux : vers un cadre national d'encadrement

Le gouvernement mauritanien envisage de mettre en place un cadre national visant à encadrer l’accès des mineurs aux plateformes de réseaux sociaux, à travers des mécanismes juridiques et techniques destinés à les protéger contre les risques liés à leur utilisation. Le ministre de l’Autonomisation des jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallahi Ould Louly, a présenté, le mercredi 16 Septembre lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, les principaux axes d’une communication conjointe élaborée avec le ministère de la Transformation numérique et le ministère de l’Action sociale.

Ce texte vise notamment à protéger les enfants et les adolescents contre plusieurs risques associés à l’utilisation de certaines plateformes numériques. Le ministre a cité, parmi ces risques, le pédo-piégeage, le chantage numérique, le cyberharcèlement, l’exposition à des contenus préjudiciables, l’exploitation commerciale des données des mineurs et les effets liés à la conception addictive de certaines applications. Le dispositif envisagé prévoit notamment une classification des services numériques selon leur niveau de dangerosité et la définition des contenus accessibles en fonction des tranches d’âge. L’accès des mineurs aux plateformes concernées ferait également l’objet de mesures de contrôle renforcées, notamment l’autorisation parentale pour certains adolescents.

Parmi les mesures envisagées figurent également la désactivation des algorithmes de recommandation pour les mineurs, la limitation du défilement infini et de la lecture automatique des contenus, ainsi que l’interdiction des publicités ciblant directement les enfants. Le projet prévoit en outre des restrictions concernant les messages provenant de personnes inconnues, les diffusions en direct effectuées par des mineurs et l’instauration de périodes de « silence numérique » durant la nuit. Le gouvernement entend parallèlement mettre en place un programme de sensibilisation à l’utilisation sûre d’Internet destiné aux enfants, aux adolescents, aux familles et aux éducateurs. Un mécanisme de signalement et de prise en charge des situations de violence, d’exploitation et des autres risques numériques devrait également être instauré, particulièrement pour les enfants en situation de vulnérabilité.

Selon le ministre, la forte proportion de jeunes dans la population mauritanienne, près de la moitié de la population étant âgée de moins de 18 ans, ainsi que le niveau élevé d’utilisation d’Internet, justifient la mise en place de ce dispositif. Le Conseil des ministres a, dans ce cadre, approuvé la fondation d’une commission ministérielle réunissant les départements concernés, l’Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés ainsi que l’Autorité de protection des données. Cette commission sera chargée de proposer une loi-cadre et d’examiner notamment les mécanismes techniques permettant de limiter l’accès des enfants aux applications présentant des risques.

Le ministre a par ailleurs annoncé la préparation prochaine d’un projet de loi portant interdiction des jeux de hasard et des paris en ligne. Ces mesures s’inscrivent dans une volonté plus large des autorités de renforcer la protection des mineurs dans l’environnement numérique, tout en développant la sensibilisation des jeunes et de leur entourage aux usages responsables d’Internet.