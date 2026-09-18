Le Ministère de l’Économie organise une rencontre consacrée au rapport pays de la BAD sur la Mauritanie

Le Ministère des Affaires économiques et du Développement a abrité, jeudi, une rencontre de haut niveau consacrée à la présentation du rapport pays 2026 de la Banque africaine de développement (BAD) sur la Mauritanie, placé sous le thème : « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de la Mauritanie dans un monde fragmenté ».

La rencontre a été présidée par le Conseiller économique du ministre de l’Économie, M. Moustapha Ould Sidi Mohamed, en présence notamment du directeur général des Politiques et Stratégies de développement, M. Cheikhna Ould Cheikh Ahmed Ould Beddad, du directeur général adjoint des Financements et de la Coopération économique, M. Mahfoud Ould Brahim, ainsi que du représentant résident de la BAD, M. Hercule Yamoremye.

Y ont également pris part des représentants de plusieurs départements publics concernés, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers et du milieu universitaire.

Les travaux ont débuté par une intervention à distance de la directrice générale adjointe régionale pour l’Afrique du Nord à la BAD, Mme Malinne Blomberg.

Le rapport a ensuite été présenté par l’économiste de la BAD chargé de la Mauritanie, M. Hamaciré Dicko. Celui-ci a mis en avant les perspectives favorables de l’économie nationale et plusieurs indicateurs de croissance encourageants, portés notamment par les performances des secteurs non extractifs, tels que l’agriculture, la pêche, le commerce et le bâtiment, ainsi que par le démarrage de la production de gaz naturel.

Le rapport relève également l’évolution favorable des finances publiques et la maîtrise du niveau de la dette publique, ainsi que le contrôle de l’inflation malgré les fluctuations du contexte international. Il souligne, par ailleurs, les progrès réalisés dans la modernisation du secteur financier, le renforcement de la supervision bancaire et le développement des mécanismes de financement du développement.

Le document met toutefois en évidence les répercussions et les risques potentiels liés aux bouleversements géopolitiques à l’échelle mondiale.

À l’issue de la présentation, un échange a été ouvert avec les participants, qui ont salué la qualité du rapport tout en formulant plusieurs observations et propositions susceptibles de contribuer à son amélioration.