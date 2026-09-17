Un forum de la diaspora les 29 et 30 octobre 2026

Un forum des communautés mauritaniennes de la diaspora tiendra ses assises les 29 et 30 octobre 2026, selon le communiqué publié à l’issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement du mercredi 16 septembre 2026.

L’organisation de cette manifestation répond à un engagement du président de la République vis à vis des communautés mauritaniennes de l’étranger.

La démarche du gouvernement vise plusieurs objectifs: “ développer des canaux de communication entre les communautés mauritaniennes de l’étranger et toutes les institutions gouvernementales intervenant dans le traitement des différents enjeux liés à la vie de cette catégorie de la population”.

Par ailleurs, le gouvernement vise “à mettre en place des cadres organisationnels pour les communautés de l’étranger et les expertises, qui permettent une utilisation optimale des énergies et leur potentiel. Valoriser le capital économique, social et culturel de la diaspora, mobiliser les compétences et les qualifications, afin d’apporter une contribution efficace au développement de la patrie”.