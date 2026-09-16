La RDP suspension sa participation au processus du dialogue

Le Rassemblement des Démocrates Progressistes (RDP), suspend sa participation au processus visant la tenue d’un dialogue national pour protester contre la campagne du parti “INSAF” en faveur d’un troisième mandat du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, annonce un communiqué publié mercredi.

La déclaration du RDP dénonce “des marches, des meetings et des déclarations, appelant à un troisième mandat, avec l’implication des milieux proches du pouvoir (ministres, dirigeants du parti INSAF),des la majorité, et même des responsables de l’administration territoriale” alors que le président de la République est actuellement à la moitié de son second et dernier mandat.

Le communiqué de la coalition RDP condamne “des appels publics à la violation des dispositions de la constitution” et du serment présidentiel, prêté sur le coran.

Le Rassemblement des Démocrates Progressistes (RDP) réitère son attachement au principe “d’un dialogue national inclusif et porteurs de réformes réelles” dés la fin de la campagne pour un troisième mandat anti-constitutionnel.