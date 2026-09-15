Nouadhibou: Le Directeur Général du Port s'informe de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du quai commercial

Le Directeur Général du Port Autonome de Nouadhibou, M. Ahmed Ould Sid'Ahmed Ould Dié a effectué ce lundi 14 septembre 2026 une visite de terrain sur le site du projet de réhabilitation du quai commercial du port, afin de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux et de constater leur état d'exécution.

Au cours de cette visite, le Directeur Général a reçu des explications sur les différentes étapes d'exécution du projet, l'état d'avancement des travaux et le programme restant pour leur achèvement. Il a également constaté sur le terrain les travaux réalisés et ceux en cours.

Lors de cette visite, le Directeur Général a insisté sur la nécessité de poursuivre les travaux à un rythme régulier, tout en respectant les normes de qualité et de sécurité ainsi que les délais impartis, afin de garantir la réalisation du projet dans les conditions. Le projet de réalisation du quai commercial est considéré comme l'un des projets importants pour le développement de l'infrastructure du Port Autonome de Nouadhibou et le renforcement de ses capacités en matière d'accueil des navires et de fourniture de services commerciaux et logistiques.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi continu sur le terrain des projets de développement et d'investissement du port, et du souci de les exécuter conformément aux normes et objectifs fixés.