Tournée d'INSAF au Gorgol : un leadership réconforté à Maghama

La récente tournée de Sidi Ould Moulaye Zeine, coordinateur régional du parti El Insaf dans la wilaya du Gorgol est venu conforter le leadership politique de Niang Mamoudou, ministre des Domaines, du Patrimoine de l’État et de la Réforme foncière, dans son fief, la Moughataa de Maghama.

Venus des quatre coins du département, les élus, cadres, militants et sympathisants se sont rassemblés, sous sa bannière, dans la discipline et la sérénité. Leur objectif : écouter les orientations du parti et réaffirmer leur soutien au président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Une machine politique incontournable

À cette occasion, le ministre a fait une nouvelle démonstration de sa force. Fruit d’une longue expérience sur le terrain, son leadership s'appuie sur un vaste réseau d'élus, de notables, ainsi que de structures dynamiques de jeunes et de femmes. Pour preuve, son mouvement aligne désormais sous la même bannière les deux députés du département ainsi que les maires des communes de la moughataa.

La visite de la mission à Maghama intervient quelques jours seulement après un hommage retentissant que la jeunesse du département a rendu au ministre qui s'impose plus que jamais comme le patron politique de sa zone.

Symbole fort de cette hégémonie : les anciens candidats de l’Union pour la démocratie et le progrès (UDP) aux élections municipales et législatives ont officiellement rallié ses rangs, neutralisant ainsi les principales poches d’opposition électorale. En rassemblant les cadres et les acteurs influents de toutes les composantes locales, le ministre a su bâtir une organisation solide, capable de dépasser les clivages partisans traditionnels.

Efficacité et unité

Sur le plan organisationnel, le passage du coordinateur d'El Insaf dans les différentes permanences du département a mis en lumière la puissance du maillage politique et le travail abattu. La forte mobilisation citoyenne et la logistique rigoureuse déployée témoignent d'un ancrage territorial profond et d'une grande capacité de réaction.

Cette assise repose sur une stratégie de proximité et sur la recherche constante d’un équilibre entre les différentes sensibilités du département. En se positionnant comme un médiateur et un vecteur d’unité, Niang Mamoudou est parvenu à stabiliser le paysage politique local. Principal interlocuteur des populations et relais fidèle des orientations du chef de l'État, il s'impose désormais comme un pilier incontournable du parti INSAF aussi bien dans son fief que dans tout le Gorgol.