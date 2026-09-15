Présidence des Forces du Salut (FS) : Khali Diallo aux commandes

Le bureau des présidents de l’alliance de l’opposition, dénommée “les Forces du Salut (FS), a désigné le député Khali Diallo, pour assurer la présidence tournante du collectif, à l’issue d’une réunion tenue dimanche soir.

Le député Mohamed Lemine Sidi Maouloud est nommé vice-président.

La réunion du dimanche soir “a procédé à une évaluation des actions menées par l’ancien bureau”, explique la note annonçant la mise en place d’un nouveau président en exercice.

Le nouveau bureau aura pour mission de poursuivre et approfondir l’action commune dans un contexte marqué par de nombreux défis, parmi lesquels la nécessité d’offrir une alternative, face à un dialogue initié par le président de la République, au sujet duquel les FS prônent la non participation.

Par ailleurs, l’élection du nouveau président en exercice des FS intervient à un moment marqué par une offensive du parti INSAF, principal parti de la majorité, visant à imposer dans le débat public un troisième mandat du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, en dépit d’une constitution verrouillée.