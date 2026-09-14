Des revendications populaires à leur traduction constitutionnelle

Après une semaine de rencontres et de rassemblements populaires organisés par le Parti Insaf dans les différentes wilayas du pays, le constat s’impose avec clarté et force : le message ne laisse désormais guère de place à l’interprétation.

À travers leurs élus, leurs notables, leurs cadres, ainsi que leurs forces vives, notamment les jeunes et les femmes, les Mauritaniens ont clairement réaffirmé leur attachement à l’unité nationale, à la coexistence et à l’harmonie, ainsi que leur volonté grandissante de poursuivre la dynamique engagée sous la conduite de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et d’achever le processus de réforme et de développement.

Aujourd’hui, la position du Bureau politique du Parti Insaf vient donner à cette dynamique populaire sa dimension institutionnelle, en appelant la Commission permanente à examiner et à répondre aux revendications exprimées par les élus, les militants et les cadres lors des récentes visites de terrain. Ces revendications portent notamment sur l’attachement à la personne de Son Excellence le Président de la République et sur la nécessité de promouvoir les réformes susceptibles de permettre la concrétisation de cette aspiration.

Ainsi, le message franchit une nouvelle étape : il ne s’agit plus seulement de l’expression d’une large revendication populaire, mais désormais de rechercher les mécanismes politiques, juridiques et constitutionnels permettant de lui donner une traduction concrète.

C’est là que réside la responsabilité du Parti Insaf : accueillir cette volonté populaire, l’accompagner et la traduire à travers les mécanismes légaux et institutionnels, afin que la poursuite de la dynamique engagée et l’achèvement du projet national deviennent un choix institutionnel fondé sur une volonté populaire clairement exprimée.

En somme, nous assistons au passage de la revendication populaire à la décision politique, et de la décision politique à sa traduction constitutionnelle : poursuivre la dynamique, parachever le projet et consolider les acquis de la Mauritanie nouvelle.

Ebbabe Bengnoug