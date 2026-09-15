Boghé mobilisée pour le Parti El Insaf : un meeting pour "le contact avec la base"

Une foule nombreuse s’est rassemblée dimanche 6 septembre 2026 sur la place publique de Boghé Dou, près du projet du défunt Ndiaye Daouda. Motif : un grand meeting organisé par les militants du Parti El Insaf avec des délégations venues de Boghé, Dar El Aafia, Ould Birem et Dar El Barka.

Conduite par le Secrétaire Permanent Ahmed Salem Ould El Arbi, la mission centrale comprenait le Secrétaire Fédéral Mohamed Mahmoud Ould Hayballa et plusieurs autres personnalités. Elle a été accueillie à son arrivée par le ministre SG du Gouvernement Mokhtar Alhussein Lam, accompgné de plusieurs cadres dont Mme Hawa Yéro Dia, ex DG de l'enseignement fondamental et sécondaire, Abdallahi Sarr (ex-cadre du MF), les maires, les notables et les élus locaux.

Deux priorités : bilan et proximité

Dans leurs interventions, les responsables ont d’abord rappelé les acquis des deux mandats présidentiels. Puis ils ont présenté la nouvelle ligne du parti : plus de contact direct avec les militants. "Nous venons échanger sur la nouvelle structuration et nous rapprocher des populations", a résumé le Secrétaire Permanent.

Lors de la rencontre préparatoire à l’hôtel Tinado, des cadres ont tiré la sonnette d’alarme. Le Professeur Sid’Eli Ould Bekar a appelé à bannir "les alliances et les clans qui affaiblissent le parti" et à combattre ceux "qui n’apparaissent qu’en période électorale".

Mme Khadijetou Mint Mohamed Ould Abed a renchéri : certains élus "ne retrouvent la base qu’au moment des élections".

Ambiance

Femmes et jeunes très présents. Animation par des troupes locales. Traduction assurée en hassanya et en pulaar pour que tous suivent.

La mission repart de Boghé avec un mot d’ordre : structurer les sections, renforcer la mobilisation et maintenir la proximité jusqu’aux prochaines échéances électorales.

Brahim Ely Salem

CP Brakna