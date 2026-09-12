Météorologie : des indicateurs favorables pour la campagne agricole et les pâturages

La saison des pluies 2026 connaît une répartition géographique contrastée en Mauritanie, avec des cumuls particulièrement importants dans les wilayas du Sud et du Sud-est, selon le dernier bulletin pluviométrique de l’Office national de la météorologie (ONM). Les données satellitaires couvrant la période du 2 Juin au 2 Septembre font état de cumuls compris entre 300 et 500 mm dans l’extrême Sud des wilayas des deux Hodh, de l’Assaba et du Guidimagha.

Dans de vastes zones des deux Hodh, de l’Assaba et du Gorgol, les précipitations se situent entre 200 et 300 mm, offrant des perspectives favorables à la campagne agricole et à l’amélioration des pâturages et du couvert végétal. À l’inverse, les wilayas du Dakhlet Nouadhibou et de l’Inchiri, ainsi que certaines zones de l’Adrar et du Tiris Zemmour, enregistrent les plus faibles cumuls. Ceux-ci ne dépassent pas, dans certaines localités, 75 mm, confirmant les disparités pluviométriques entre le Nord et le Sud du pays.

La comparaison des cumuls enregistrés avec les moyennes saisonnières fait apparaître des déficits de 100 à 200 mm dans certaines zones du Sud du Hodh Ech-Chargui et du Guidimagha, ainsi que dans plusieurs poches agricoles et pastorales. Ces déficits sont toutefois compensés en partie par des excédents enregistrés dans certaines zones du Hodh El Gharbi, de l’Assaba, du Tagant, du Brakna et du Trarza.

L’ONM prévoit, par ailleurs, la poursuite de l’activité pluvieuse au cours des prochains jours, notamment dans les deux Hodh, l’Assaba, le Gorgol et le Guidimagha. Les cumuls pourraient atteindre 50 à 90 mm dans certaines zones, avec également des possibilités de précipitations durant la seconde moitié du mois de Septembre. Malgré les disparités et certains déficits localisés, l’Office estime que les indicateurs généraux de la saison restent encourageants pour les activités agricoles et pastorales. Les pluies attendues pourraient contribuer à améliorer la situation pluviométrique et à réduire les écarts par rapport aux moyennes saisonnières.