17 personnes arrêtées dans une affaire présumée de trafic d’armes à Bassiknou

Dix-sept personnes ont été arrêtées, le vendredi 4 Septembre à Bassiknou, dans la wilaya du Hodh Ech-Chargui, dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé trafic d’armes. Les forces de sécurité ont également saisi deux véhicules de type pick-up à bord desquels des armes et des munitions auraient été découvertes. Selon les mêmes sources, l’une des personnes interpellées serait Sanda ould Bouamama, de son vrai nom Sidi Mohamed ould Mohamed ould Bouamama, ancien porte-parole du groupe islamiste malien Ansar Dine, dirigé par Iyad Ag Ghaly, et aujourd’hui intégré au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda.

Les personnes arrêtées ont été transférées à Néma pour les besoins de l’enquête. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer la nature et la quantité des armes saisies, leur destination, ainsi que les éventuelles ramifications du réseau. D’après les sources sécuritaires, les armes proviendraient du Nord du Mali et seraient liées à des groupes rebelles actifs dans cette zone.

Sanda ould Bouamama, qui possède les nationalités malienne et mauritanienne, s’était rendu aux autorités mauritaniennes en 2013. Il faisait alors l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités maliennes. Il avait été libéré en 2015. Aucune communication officielle des autorités mauritaniennes n’a été, à ce stade, rendue publique concernant cette affaire.