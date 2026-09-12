Halte aux expropriations et pour une résiliation urgente d'un contrat de bail!

A la demande de milliers de ses membres et sympathisants, le regroupement nommé Koolol waalo Jaan, conformément aux prérogatives attribuées à son organe central, a pris une initiative forte en déposant, mardi 08 septembre 2026, une correspondance auprès de son excellence, l'ambassadeur de Chine à Nouakchott.

Le but de ladite lettre est de demander, avec toute la courtoisie qui sied en de pareilles circonstances, une résiliation du contrat de bail fixé avec les autorités mauritaniennes concernant 2400 hectares de terre amputés à la cuvette de Walodiane dont les Yirlaabe jeeri sont les légitimes propriétaires.

En 2013, jouant de la naïveté de quelques individus et usurpant de ses pouvoirs, l'Etat mauritanien, sous couvert d'une loi instituant un domaine national, s'est accaparé de 2400 hectares attribués à une société chinoise, par un bail de 24 ans.

Tenus en dehors des démarches et mis à l'écart, les propriétaires des terres n'ont jamais accepté l'initiative perçue comme une ruse pour les déposséder d'une plaine héritée des ancêtres sur laquelle des familles, bon an mal an, continuent de pratiquer leurs activités paysannes.

L'ambition étatique de s'accaparer des terres de Walodiane entre en droite ligne dans une politique non dissimulée, exécutée par fait du prince, en vue de déposséder les populations du Sud de ces richesses vertes représentant les ultimes marques de leur citoyenneté mauritanienne. Une telle politique fut enclenchée dans le Trarza, puis à Dar elbarka et à Mbagne, sur la cuvette de Koylal jouxtant le village de Feralla.

Depuis le 12 mai, après moult concertations, un collectif pour le défense de la cuvette de Walodiane a été porté sur les fonts baptismaux et il ambitionne de contrer toute velléité d'expropriation des paysans opérant dans ledit lieu.

La résistance des populations vise à déjouer ces desseins et elle est actuellement le pis aller pour les contenir.

Les propriétaires terriens de la cuvette de Walodiane, par la correspondance transmise à l'ambassade de Chine, entendent réitérer leur volonté de s'opposer au bail scélérat fixé à leur insu et affirment leur détermination à défendre, même au prix des plus grands sacrifices, le précieux héritage transmis par leurs ancêtres et pour lequel une mobilisation sans précédent est en train de mûrir.

Cherif Ba

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