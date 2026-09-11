Chacun son tour : les élus et cadres de M’Bagne mobilisés pour un troisième mandat

Les élus, cadres et militants du département de M’Bagne ont exprimé leur soutien à la poursuite de l’action engagée depuis sept ans et plaidé en faveur d’un troisième mandat pour le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Ce souhait a été exprimé lors de la visite effectuée à M’Bagne par Ahmed Salem El Arby, secrétaire exécutif du parti INSAF chargé du Brakna, dans le cadre de la campagne de redynamisation des structures du parti et de vulgarisation des réalisations accomplies au cours des sept dernières années.

Prenant la parole à cette occasion, le député Niang Amadou Moctar a notamment souhaité voir les élus et cadres de M’Bagne se mobiliser pour accompagner la poursuite de l’œuvre engagée par le président Ghazouani.

Auparavant, le président du Conseil régional du Brakna avait appelé les populations de M’Bagne à apporter une preuve « claire et sans ambiguïté » de leur soutien à la poursuite de cette dynamique, estimant nécessaire de consolider les acquis et de poursuivre les efforts visant à tirer le département vers le haut.

La rencontre a été marquée par une forte mobilisation des élus, cadres et militants du département, témoignant de leur volonté d’accompagner la redynamisation des structures du parti et de renforcer la sensibilisation autour du bilan des sept années de gouvernance.