Vive colère après l’incarcération du général Lebatt Ould Maayouf

Le parti Mauritanie En Avant va boycotter le dialogue en signe de protestation contre l’arrestation de son vice-président, le général à la retraite Lebatt ould Maayouf.

En effet, Nourredine Mohamedou, président du parti “Mauritanie En Avant”, plusieurs responsables de la formation et maitre Sidi El Moctar Sidi, avocat du général à la retraite, Lebatt ould Maayouf ont fait face à la presse jeudi, pour dénoncer le traitement de la procédure concernant ce dernier, quelques heures après son placement en détention provisoire, mercredi soir. Officier général à la retraite, ancien chef d’état-major particulier du président de la République sous le régime de Mohamed Abdel Aziz, Lebatt ould Maayouf, engagé en politique et vice-président du parti “Mauritanie En Avant” a été inculpé de “divulgation de secrets et atteinte à l’ordre constitutionnel par des moyens électroniques” et placé en détention préventive par un juge d’instruction du tribunal de Nouakchott Ouest.

Nourredine Mohamedou, leader de “Mauritanie En Avant” a vivement dénoncé le traitement infligé au Général “victime d’une interminable mesure de garde à vue, qui a duré 14 jours”, rejeté “des poursuites aux motivations purement politiques” et annoncé la décision du parti de boycotter le dialogue national en préparation “dans un contexte de violation des libertés fondamentales”.

Pour sa part, maitre Sidi El Moctar Sidi, avocat du général Lebatt, a déploré “la violation de toutes les règles de procédure liées aux droits sacrées de la défense, notamment de l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue”.

Dans le fond, l’avocat a rappelé qu’après un service militaire accompli avec tous les honneurs, le général Lebatt, haut responsable d’un parti politique “qui concourt à l’expression du suffrage universel, conformément aux dispositions de la constitution, n’est plus régi par le statut des officiers en activités. Il devient un citoyen avec tous les droits attachés à cette qualité”.

Le vice-président de Mauritanie En Avant avait fait une sortie critique contre la gouvernance de la Mauritanie et évoqué “un climat de fin de règne” après de graves perturbations dans l’approvisionnement en énergie électrique de Nouakchott, dont 6 communes sur un total de 9, sont restées dans les ténèbres pendant plusieurs jo urs fin août.