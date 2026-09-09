﻿Biram Dah Abeid appelle à une unité de l’opposition pour un parrainage citoyen

Non partant pour le dialogue politique en gestation, le chef de la coalition anti-système, Biram Dah Abeid, député, leader de la mouvance abolitionniste, candidat classé deuxième de l’élection présidentielle de juin 2024, garde un regard intéressé sur l’agenda électoral. C’est dans cet esprit que l’élu abolitionniste a lancé un appel à l’unité de toute l’opposition “autour d’une revendication pour l’adoption du parrainage citoyen” à l’occasion des prochaines échéances électorales, mercredi, au cours d’une rencontre avec la presse.

En Mauritanie, le parrainage des candidats aux consultations électorales, notamment la présidentielle, est dévolue aux élus municipaux. Biram Dah Abeid considère que cette forme de parrainage “est injuste et contribue au maintien d’un système d’exclusion politique de l’opposition la plus représentative depuis plusieurs dizaines d’années”. Le leader abolitionniste lance cet appel dans un contexte marqué par les préparatifs d’un dialogue entre le pouvoir et l’opposition, dontla feuille de route a été dévoilée depuis plusieurs mois. La date de démarrage de ces assises n’a pas encore été fixée. Biram Dah Abeid rejette le principe de cette concertation avec le régime du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, au moment où plusieurs responsables, cadres et militants, de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), purgent de lourdes peines de prison suite à des condamnations liées aux activités de la mouvance.