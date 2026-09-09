Boghé : 70 familles démunies bénéficient d’une couverture maladie grâce à « Main dans la Main »

Le mouvement « Main dans la Main » poursuit ses actions sociales en faveur des populations vulnérables, notamment dans la moughataa de Boghé.

Dans ce cadre, 70 familles démunies résidant dans cette ville bénéficieront d’une souscription à l’assurance maladie auprès de la Caisse Nationale de Solidarité en Santé (CNASS), grâce à l’initiative de l’association «Main dans la Main ».

Une cérémonie a été organisée à cette occasion au siège central du mouvement, en présence de ses responsables et des familles bénéficiaires.

Cette initiative vise à contribuer à l’amélioration de l’accès des ménages vulnérables aux soins de santé et à alléger les charges liées aux dépenses médicales.

Actif particulièrement dans la région du Brakna, et notamment à Boghé, le mouvement « Main dans la Main » , porté sous l'impulsion de Mohamed Ould Soueïdatt, ministre de la Justice, mène plusieurs actions à caractère social, notamment en faveur des femmes vulnérables, à travers le soutien à des activités génératrices de revenus, ainsi que des initiatives destinées à la jeunesse et à la cohésion sociale.

Le mouvement œuvre également à mobiliser les cadres et les collectifs de jeunes autour de la dynamique de développement de la région.