Boghé : 70 familles démunies bénéficient d’une couverture maladie grâce à « Main dans la Main »

Le mouvement « Main dans la Main » poursuit ses actions sociales en faveur des populations vulnérables, notamment dans la moughataa de Boghé.
Dans ce cadre, 70 familles démunies résidant dans cette ville bénéficieront d’une souscription à l’assurance maladie auprès de la Caisse Nationale de Solidarité en Santé (CNASS), grâce à l’initiative de l’association «Main dans la Main ».
Une cérémonie a été organisée à cette occasion au siège central du mouvement, en présence de ses responsables et des familles bénéficiaires.
Cette initiative vise à contribuer à l’amélioration de l’accès des ménages vulnérables aux soins de santé et à alléger les charges liées aux dépenses médicales.
Actif particulièrement dans la région du Brakna, et notamment à Boghé, le mouvement « Main dans la Main » , porté sous l'impulsion de Mohamed Ould Soueïdatt, ministre de la Justice, mène plusieurs actions à caractère social, notamment en faveur des femmes vulnérables, à travers le soutien à des activités génératrices de revenus, ainsi que des initiatives destinées à la jeunesse et à la cohésion sociale.
Le mouvement œuvre également à mobiliser les cadres et les collectifs de jeunes autour de la dynamique de développement de la région.
Dans une analyse particulièrement fine des derniers incendies qui ont touché deux postes de transformation de la SOMELEC et plongé plusieurs communes de Nouakchott dans le noir pendant au moins cinq jours, le professeur Lô Gourmo revient en détail sur le rapport publié par l’ONG Transparence Inclusive à propos de ces incidents.