Toujounine: Un suspect arrêté après le viol d’une fillette

Un homme a été arrêté à Toujounine, dans la région de Nouakchott Nord, après une affaire de viol sur une fillette âgée de sept ans, selon des informations communiquées par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

La victime a été prise en charge à l’hôpital à la suite de l’agression barbare dont elle a été victime. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes des faits et de déterminer les responsabilités.

D’après les éléments communiqués par la police, le suspect aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés au cours de l’enquête. La victime aurait également identifié le mis en cause parmi plusieurs photographies. Ces éléments restent toutefois soumis aux suites de la procédure judiciaire.

L’affaire a suscité de nouvelles réactions sur la nécessité de renforcer le dispositif légal de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en Mauritanie.

Dans une publication sur Facebook, le député Khally Mamadou Diallo a renouvelé son appel à l’adoption de la loi Karama, un projet de texte présenté comme visant à renforcer la protection des femmes et des filles contre les violences.

Réagissant à cet acte odieux, le depute Khaly Diallo s'interroge: “Qu’attend l’Assemblée majoritairement détenue par l’INSAF, parti au pouvoir, pour voter enfin cette loi ?” Il affirme avoir fait de l’adoption de ce texte « une affaire personnelle ».

Le député appelle les parlementaires à accélérer l’examen et l’adoption de la loi, estimant qu’un renforcement du cadre juridique est nécessaire pour mieux protéger les victimes de violences sexuelles. Il critique également le retard pris, selon lui, dans l’adoption du texte, alors que celui-ci aurait été validé par les différents départements ministériels concernés.

Cette nouvelle affaire relance ainsi le débat sur la protection des enfants et des femmes contre les violences sexuelles en Mauritanie et sur l’urgence d’aboutir à un cadre législatif plus protecteur.