Maghama : Vibrant hommage au ministre Niang Mamoudou

En août dernier, les populations de la Moughataa de Maghama, avec à leur tête les jeunes, ont organisé une importante cérémonie d’hommage en l’honneur du ministre Niang Mamoudou. L'événement, empreint de fraternité et de communion, a rassemblé le wali du Gorgol, des membres du gouvernement, des élus, des cadres, des notabilités ainsi que des autorités coutumières venues des quatre coins du pays.

Cette mobilisation exceptionnelle témoigne du rôle social majeur de Niang Mamoudou. Homme de terrain et de dialogue, le ministre s’illustre par une écoute constante des citoyens, tant dans son fief d'origine que de son département, mais également auprès des populations les plus vulnérables à travers toute la Mauritanie. Cet engagement de proximité en fait aujourd'hui une figure fédératrice incontournable.

Au-delà de l’hommage individuel, cette rencontre estivale a constitué un grand moment de rassemblement, offrant aux différentes composantes de la communauté l’occasion de se retrouver autour des valeurs du vivre-ensemble : respect, solidarité et attachement à la patrie. Elle illustre également le rôle clé que peuvent jouer les « vacances citoyennes » dans le renforcement des liens sociaux et la promotion d’une citoyenneté active, particulièrement auprès de la jeunesse du département, véritable fer de lance de l’événement.

La présence conjointe des acteurs politiques, administratifs et coutumiers a mis en avant la complémentarité des forces vives de la région, rappelant que le dialogue est essentiel pour consolider la confiance et dépasser les clivages. À travers cette initiative, les habitants de la Moughataa de Maghama ont adressé un message fort en faveur de la paix et de la concorde. Un signal d’autant plus significatif que la vallée du fleuve, par son histoire et sa diversité humaine, demeure un symbole de cohabitation fraternelle.

En célébrant leur haut responsable, les populations ont surtout réaffirmé leur volonté de construire ensemble un avenir meilleur. Le message a été pleinement reçu par le ministre, qui se voit ainsi tendre une perche — notamment par les jeunes — pour continuer à renforcer ce capital de sympathie. Un défi politique et social de taille pour cet acteur de premier plan dans le Gorgol.

Le succès de l'événement a d'ailleurs suscité une vive émotion. Interrogé par une chaîne YouTube locale, un notable, les larmes aux yeux, confiait : « C’est notre fils, mais nous ne connaissions pas cette dimension de sa personne. Il nous surprend agréablement et conforte notre fierté. C’est un grand humaniste. »

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

NOTE DE REMERCIEMENTS

C’est avec une profonde émotion et une immense fierté que nous vous adressons nos remerciements les plus chaleureux, suite au succès retentissant de la journée d’hommage et de communion organisée le 29 août 2026 à Maghama.

Nous exprimons notre gratitude infinie aux initiateurs de cet événement ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui ont contribué, de près ou de loin, à sa parfaite réussite. Nos remerciements les plus respectueux vont au Wali du Gorgol, aux ministres, élus, cadres, notabilités, ainsi qu’aux autorités administratives, coutumières et religieuses. Votre présence hautement symbolique a conféré à cette rencontre une véritable dimension nationale et républicaine.

Notre reconnaissance s'adresse tout particulièrement à la vibrante jeunesse de la Moughataa de Maghama et à l’ensemble de sa population. L’accueil exceptionnel et l’hospitalité légendaire dont vous avez fait preuve resteront gravés dans nos mémoires. Par votre mobilisation historique, vous avez transformé cet hommage en un grand moment de retrouvailles, illustrant magnifiquement le rôle clé des vacances citoyennes dans le renforcement des liens sociaux.

Au-delà des personnes, ce sont l'unité, la cohésion sociale et la fraternité de notre chère Mauritanie qui ont triomphé. Grâce à votre engagement collectif, la Moughataa de Maghama a envoyé un message puissant de paix et de solidarité, prouvant qu'ensemble, nous pouvons transcender les clivages pour bâtir un avenir commun et prospère.

Veuillez agréer, chères populations de la Moughataa de Maghama et honorables invités, l’expression de notre profond respect et de notre indéfectible considération.

Fait à Maghama, le 8 septembre 2026.

Le Comité d’Organisation & le Ministre Niang Mamoudou