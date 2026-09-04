M’Bagne : les jeunes d’INSAF veulent passer de la mobilisation à la décision

Réunis autour du thème « Engagement politique et responsabilité », les jeunes d’INSAF de la moughtaa de M’Bagne ont salué les réalisations du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, tout en réclamant une plus grande présence dans les instances de décision du parti et de l’État. Ils demandent également davantage de projets pour leur département, notamment dans la formation professionnelle et l’insertion des jeunes et des femmes.

La jeunesse d’INSAF de M’Bagne entend jouer un rôle accru dans la vie politique et le développement de son département. Lors de la journée de concertation organisée le 28 août, les participants ont exprimé leur soutien aux orientations nationales, tout en appelant à une accélération des projets locaux.

Soutien au Président et davantage d’investissements

Les jeunes ont salué les réalisations engagées sous la conduite du Président de la République, estimant qu’elles ont contribué à améliorer les conditions de vie et les infrastructures.

Ils réclament toutefois davantage d’investissements à M’Bagne, notamment dans les secteurs prioritaires pour la population.

« Nous voulons participer aux décisions »

Les participants demandent une plus grande place au sein des structures d’INSAF. Selon eux, leur rôle ne doit pas se limiter aux campagnes électorales et aux opérations de mobilisation.

Saada Samba N’Diaye, représentant des jeunes au niveau de la section départementale, déclare : « Notre jeunesse est engagée et disponible. Mais nous voulons que cet engagement soit reconnu par une véritable implication dans les instances de décision. Nous voulons participer, proposer et prendre nos responsabilités. »

La représentation des cadres de M’Bagne dans les institutions de l’État a également été évoquée. Les jeunes souhaitent une meilleure valorisation des compétences du département.

La formation professionnelle au cœur des priorités

Les participants ont plaidé pour la création de centres de formation professionnelle, notamment pour les jeunes ayant quitté prématurément l’école. Ils demandent une attention particulière aux jeunes filles, à travers des formations favorisant l’emploi, l’entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus.

Les secteurs cités sont l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, le numérique, les services et les métiers techniques.

Pour Saidou Niass, chef de service trésorerie et recouvrement à l'Agence nationale d'exécution et suivi des projets (ANESP), il faut « donner aux jeunes les moyens de construire leur avenir sur place ». Il a également salué la mobilisation des participants.

Fatimata Abdoulaye Sao, conseillère municipale à Tevragh Zeina, estime que « la jeunesse et les femmes de M’Bagne ne sont plus de simples spectatrices, mais le véritable moteur du changement et de l’action ».

Le 9 septembre, prochain test

La prochaine échéance est fixée au 9 septembre, avec la visite annoncée du secrétaire exécutif d’INSAF chargé du Brakna. Les jeunes souhaitent en faire une occasion d’échanges avec la direction du parti.

Pour le Pr. Moctar Sall, membre du comité de pilotage, cette visite doit permettre «d’écouter, de dialoguer avec la base, mais aussi de faire remonter les préoccupations spécifiques du département ».

Au terme de la concertation, les jeunes d’INSAF demandent plus de représentation, de formation et d’opportunités de développement pour M’Bagne, tout en réaffirmant leur soutien aux politiques publiques du Président de la République.