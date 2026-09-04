Usines de pêche dans la tourmente, après la gigantesque panne d’électricité

Les usiniers et exportateurs de poissons sont plongés dans une terrible tourmente, après la gigantesque panne d’électricité de plusieurs jours, qui a touché 6 des 9 communes de Nouakchott, suite à un incendie impactant 2 transformateurs 15/33 KV de la Société Mauritanienne d’Électricité (SOMELEC), fin août.

Plus grave, les dégâts de cet événement se prolongent actuellement, bien au delà des jours de coupure totale, sous forme de délestages de plus de 12 heurs d’horloge parfois, affectant ces unités industrielles, dont le caractère spécifique de l’exploitation exige une disponibilité permanente de l’énergie électrique, impossible à pallier avec des groupes électrogènes, dont le rôle reste relativement marginal.

Cette crise de l’énergie intervient dans un environnement sectoriel déjà fragile, affectant les chambres froides, les lignes de conditionnement et toutes les activités d’exportation, qui se retrouvent à l’arrêt.

Grave crise chez les industries de pêche

Les coupures d’électricité provoquent d’énormes dégâts collatéraux chez les industriels du poisson de Nouakchott, sous la menace d’une faillite.

C’est dans ce contexte que le Comité des Usiniers de la Fédération Nationale des Pêches/Section Sud a tenu une réunion de crise jeudi, sous la houlette de son président, Bechir Hassena.

Cette structure regroupe une cinquantaine d’opérateurs de la place de Nouakchott, dont les industries sont désormais sous la menace d’un effondrement immédiat des activités faute d’énergie suffisante.

De nombreux intervenants, parmi lesquels Isselmou Kerballi, SG de la section Sud, Abidine Sidati, usinier, ont pris la parole, pour expliquer la situation de crise et proposer les démarches à entreprendre auprès des autorités.

Ainsi, les participants ont lancé un véritable cri de détresse à travers des correspondances destinées au président de la République, au premier Ministre, au Ministre de la pêche et des Infrastructures Maritimes, au Ministre de l’Energie et du Pétrole et au Directeur Général de la Société Mauritanienne d’électricité (SOMELEC).

Cette correspondance expose la situation d’industries de pêche “extrêmement préoccupante, suite une privation d’électricité pendant plusieurs jours consécutifs, occasionnant des pertes considérables de stocks de poissons et une importante dégradation de la qualité des produits. Plusieurs usines ne disposant pas de groupes électrogènes ont notamment subi la détérioration, voire la perte, d’une partie de leurs produits.

Ces dommages sont documentés par les photographies, ainsi que des constats et certificats établis par l’ONISPA, qui constituent des éléments objectifs permettant d’évaluer l’ampleur des pertes.

Par ailleurs, depuis le 27 août, les coupures se poursuivent de manière régulière.

Pire, des usines ont subi de nouveau une interruption d’électricité de 18 heures, entre le 31 août et le 01 septembre.

Les pertes subies par les opérateurs se chiffrent à plusieurs millions de MRU”.

L’impact sur la conservation des produits, au delà de la destruction des stocks, représente une véritable menace pouvant conduire à l’arrêt des activités et la perte de plusieurs milliers d’emplois directs et indirects, avertissent les usiniers.

Amadou Seck

Avec Nouakchott Times