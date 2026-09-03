M’Bagne : Hivernage stérile, chaleur torride et désert numérique

Un ciel de plomb, une atmosphère poisseuse et des téléphones désespérément muets. Dans le département de M’Bagne, au cœur de la vallée du fleuve Sénégal, la fin du mois d'août s'achève dans une angoisse palpable. Ici, le changement climatique n'est plus une projection scientifique pour 2050 : c'est une réalité brutale qui se vit au quotidien, à l'ombre d'antennes relais pourtant bien visibles, mais tragiquement inutiles.

Un retard pluviométrique préoccupant

Dans la vallée, les populations ont célébré, dans la nuit du 26 août,la fête du Maouloud dans une canicule étouffante. Le thermomètre frôle les 40 degrés, mais c'est l'humidité stagnante qui rend l'air proprement irrespirable. Les moustiques, eux, s'en donnent à cœur joie.

Paysans et éleveurs scrutent un horizon désespérément plat. Les nuages se font rares et les rares formations orageuses se transforment vite en violents coups de vent. « Regardez autour de vous », lâche un habitant en désignant un sol presque nu, où les rares touffes d’herbe s'assèchent déjà. « À cette période de l'année, la vallée devrait être un tapis vert. Les vaches devraient avoir de l'eau jusqu'aux flancs et les mares devraient déborder. Aujourd'hui, le bétail lèche la poussière. »

Le constat est identique chez tous les ruraux de la zone : la mousson accuse un retard historique. Jusqu'en cette fin août, le département n'a enregistré que de rares gouttes aussitôt évaporées. Pourtant, à cette période, les cultures du Dieri et des bas-fonds devraient être en phase d’épiaison ou de maturation, et les plaines du Walo inondées.

Plus grave encore, le fleuve Sénégal reste confiné dans son lit. Ses crues annuelles, qui fertilisent habituellement les plaines pour les cultures de décrue, n'ont pas eu lieu. Les célèbres terres argileuses, poumons nourriciers de la région, restent sèches. Sans crue et sans pâturage, c'est toute l'économie locale qui s'effondre, confirmant le dérèglement profond des cycles saisonniers dans cette frange du Sahel.

La guerre des pylônes et l'abandon technologique

À cette crise environnementale majeure s'ajoute un paradoxe technologique exaspérant. Le paysage est pourtant jalonné d’immenses pylônes métalliques. Ici, les deux géants nationaux des télécoms, Mauritel et Mattel, se disputent l'espace. Ils se partagent le territoire selon un découpage arbitraire : là où l'un domine, l'autre est inexistant, laissant les populations otages de monopoles géographiques locaux.

Malgré cette forte présence visuelle, le service est d'une précarité révoltante. Ce constat est flagrant le long de l'axe Boghé - Kaédi, mais aussi dans les nombreux villages en retrait, plongés dans le même abandon. L'Autorité de Régulation (ARE) inflige régulièrement des sanctions financières et des mises en demeure pour manquement aux obligations de service. En vain. Ces pénalités semblent indolores pour ces entreprises, tandis que les populations en paient le prix fort.

Le système D pour capter un signal

Pour passer un simple appel ou envoyer un message de détresse, les habitants développent des stratégies de survie numérique d'un autre âge. Au détour d'une ruelle, un groupe de jeunes se tient en équilibre instable sur le toit d'un bâtiment, smartphone tendu vers le ciel. Plus loin, d’autres escaladent les hauteurs du village pour capter un signal infime émis par une antenne voisine.

« C'est notre routine quotidienne », explique l’un d’eux. « Selon le village, il faut jongler entre une puce Mauritel et une puce Mattel. Mais le résultat est le même : pour valider un simple transfert d'argent, il faut monter sur les toits. Les antennes sont là, sous nos yeux, mais le signal est capricieux. Nous payons pour un service invisible. »

Cet isolement numérique paralyse l'économie et met des vies en danger. En cas d'urgence médicale — fréquente sous ces chaleurs suffocantes — joindre les secours relève du parcours du combattant.

Un double abandon

Cette situation met en lumière la double vulnérabilité de la région, à la fois climatique et numérique. Dans la vallée du fleuve Sénégal, les anciens n'ont plus de repères. Les saisons glissent, les températures s'affolent et les pluies se raréfient. Le changement climatique a désormais le visage de ces plaines stériles et de ces troupeaux affaiblis.

Face à ce double abandon — celui du ciel et celui des compagnies de télécommunications —, les populations de M’Bagne n'attendent plus des promesses, mais des actions d'urgence. Elles réclament une aide immédiate des autorités pour sauver le bétail, ainsi qu'une coercition plus ferme pour contraindre les opérateurs mobiles à leur offrir, enfin, la dignité numérique. En attendant, elles ne cessent de prier pour le ciel accepte enfin d’ouvrir ses vannes.

Dalay Lam