Visite du Directeur Général du Port Autonome de Nouadhibou à l'Agence Nationale des Ports du Maroc

M. Moustapha Fares, Directeur Général de l'Agence Nationale des Ports du Maroc (ANP), a reçu le lundi 31 août 2026, au siège du complexe portuaire du Port de Casablanca, M. Ahmed Ould Sid'Ahmed Ould Dié, Directeur Général du Port Autonome de Nouadhibou (PAN) accompagné de plusieurs de ses proches collaborateurs. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une mission visant à explorer les perspectives de coopération dans le domaine portuaire, notamment en ce qui concerne le développement des ressources humaines et l’amélioration des procédures opérationnelles liées aux activités portuaires.

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres de la délégation, le Directeur Général de l’Agence Nationale des Ports a souligné l’importance des relations qui unissent la République Islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc, en tant que deux pays frères et amis. Il a indiqué que la coopération entre les deux pays couvre divers domaines, et particulièrement le domaine portuaire, où cette coopération existe depuis plusieurs années et a donné des résultats positifs et concrets, portant notamment sur :

- L’échange d’expériences et de savoir-faire ;

- L’apport d’assistance dans l’exécution de missions spécifiques ;

- La formation et le perfectionnement.

Au cours de cette visite, l’Agence Nationale des Ports (ANP) et le Port Autonome de Nouadhibou (PAN) ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des relations de coopération existant entre les deux institutions, aux réalisations accomplies, ainsi qu’aux domaines de coopération déjà en place.

Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de consolider et de renforcer cette relation en mettant en place un nouveau cadre de coopération incluant des domaines supplémentaires, notamment les questions émergentes liées aux “changements climatiques, à la durabilité, aux énergies renouvelables, à la transformation digitale, à la digitalisation des activités portuaires et au développement des ports intelligents”.

Ces domaines constituent aujourd’hui de véritables défis pour les ports et exigent le développement de méthodes de travail et le renforcement des capacités et des expertises afin de s’adapter aux mutations que connaît le secteur portuaire à l’échelle mondiale.

De son côté, M. Ahmed Ould Sid'Ahmed Ould Dié a exprimé sa gratitude à l’Agence Nationale des Ports pour la qualité de l’accueil, l’hospitalité, la qualité des rencontres, la richesse des discussions et l’échange d’expériences. Il a réaffirmé la volonté du Port Autonome de Nouadhibou de renforcer ses relations avec l’Agence Nationale des Ports dans les domaines précités, ainsi que dans tous les domaines liés au secteur portuaire.

Il a également confirmé la disponibilité du Port Autonome de Nouadhibou à travailler avec l’Agence Nationale des Ports pour mettre en place un cadre de coopération commun, diversifié et efficace, dont les contours et les domaines seront définis conjointement, au profit de toutes les parties.

En clôture de cette visite, qui constitue une étape importante dans le renforcement des relations de coopération entre le Port Autonome de Nouadhibou et l’Agence Nationale des Ports, les deux Directeurs Généraux des deux institutions ont convenu de poursuivre les contacts, la coordination et le travail commun, afin de traduire le nouveau cadre de coopération proposé en étapes pratiques et en projets concrets.

(Source: PAN)