Quand le SOMELEC joue avec les nerfs des usagers

Après la panne gigantesque de la fin du mois d’août, la Société Mauritanienne d’Électricité (SOMELEC), joue avec les nerfs des usagers, déjà fortement éprouvés par une canicule estivale dont l’équivalent dans le temps devrait remonter à plus d’un siècle.

Mardi, Nouakchott a vécu une soirée d’énervement général, avec des coupures intempestives d’électricité en mode de va-et-vient.

Une rupture suivie d’un retour éphémère de courant d’une durée de quelques secondes. Dans le meilleur des cas, les usagers ont droit à 5 minutes de courant et 20 minutes de ténèbres. Parfois 2 minutes d’électricité et 30 minutes de rupture de l’énergie.

Le résultat est une profonde déprime : impossible de dormir, impossible de travailler. Pas moyen de stabiliser frigos et climatiseurs. Appareils grillés, nerfs à vif, eau coupée, explosion de l’insécurité dans les zones à risques.

Finalement, pour les usagers, ce genre de coupures est pire que les longues privations d’énergie. Un phénomène sans explication et des interrogations. Tests de délestage mal calibrés pour compenser après les incendies ? Instabilité du réseau ? Surcharge liée à la forte chaleur ?