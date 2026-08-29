Crise électrique : la SOMELEC incapable d’indemniser ses abonnés

La SOciété Mauritanienne d’ELECtricité (SOMELEC) ne dispose pas, dans les conditions financières actuelles, de la capacité nécessaire pour indemniser les abonnés ayant subi des pertes ou des dommages à la suite des récents incendies ayant affecté plusieurs postes de transformation et des coupures de courant qui ont suivi. Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Mohamed ould Khaled, a expliqué, lors d’un entretien télévisé, que la situation financière de la SOMELEC limitait fortement sa capacité à prendre en charge d’éventuelles indemnisations.

Selon le ministre, la société fournit actuellement l’électricité aux consommateurs à des tarifs subventionnés, inférieurs au coût réel de production. Cette politique tarifaire représente, selon lui, une importante charge financière pour l’entreprise et réduit ses marges de manœuvre pour faire face à des dépenses supplémentaires, notamment celles liées à l’indemnisation des usagers.

La déclaration intervient alors que les récents incidents survenus sur le réseau électrique de Nouakchott ont provoqué d’importantes perturbations dans plusieurs quartiers de la capitale. Des ménages, des commerces et des entreprises ont fait état de pertes liées à la conservation des produits alimentaires, à l’arrêt de leurs activités, ainsi qu’à divers dommages causés aux équipements électriques.

La direction générale de la SOMELEC avait, de son côté, évoqué la notion de « force majeure » pour qualifier les incidents liés à l’incendie simultané de deux postes de transformation importants. Cette qualification pourrait constituer un élément juridique dans l’examen des demandes de compensation formulées par les abonnés. Pour les autorités, la priorité demeure actuellement le rétablissement complet et durable de l’alimentation électrique, à travers la réparation des installations endommagées, l’acheminement de nouveaux équipements et la mobilisation d’experts techniques.La position de la SOMELEC risque toutefois d’alimenter le débat sur les droits et obligations respectifs de l’entreprise publique et de ses abonnés. Ces derniers soulignent notamment le contraste entre la rigueur appliquée en cas d’impayés et l’absence, à ce stade, de mécanisme clairement annoncé pour compenser les préjudices subis lors des interruptions du service. La question de l’indemnisation pourrait ainsi rester au centre des discussions dans les prochains jours, alors que les autorités cherchent à tirer les enseignements de cette crise et à renforcer la fiabilité du réseau électrique national.