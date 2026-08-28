OCI : le Mauritanien Ismail Ould Cheikh Ahmed élu secrétaire général à l’unanimité

L’ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh Ahmed, a été élu à l’unanimité secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), à l’issue de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des États membres, tenue jeudi à Djeddah, en Arabie saoudite.

Il succédera au Tchadien Hissein Brahim Taha à la tête de cette organisation qui regroupe 57 États membres. Son entrée en fonction est prévue en novembre prochain.

Cette élection consacre la candidature de la Mauritanie à ce poste stratégique et constitue une reconnaissance de l’expérience diplomatique et internationale du diplomate mauritanien, qui a occupé plusieurs hautes responsabilités nationales et internationales.

Ismail Ould Cheikh Ahmed a notamment été ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur de 2018 à 2022. Il a également effectué une longue carrière au sein des Nations unies, où il a notamment exercé les fonctions d’Envoyé spécial pour le Yémen de 2015 à 2018, après avoir assumé diverses responsabilités en Libye et en Syrie.

Une vision axée sur la réforme et l’influence

Dans son discours après son élection, le secrétaire général élu a exprimé sa gratitude aux États membres pour la confiance accordée à sa candidature et s’est engagé à exercer ses fonctions « avec dévouement et impartialité ».

Il a présenté les grandes lignes d’une vision stratégique pour les cinq prochaines années, articulée autour de l’ambition de faire de l’OCI « une Organisation de premier plan et d’influence ».

Cette vision repose notamment sur la modernisation du fonctionnement de l’Organisation, la bonne gouvernance, la transparence, l’innovation et le renforcement de la culture du résultat.

Le nouveau secrétaire général élu a également annoncé vouloir promouvoir une réforme institutionnelle progressive fondée sur la compétence, le mérite et l’intégrité, tout en renforçant la reddition de comptes et la capacité de l’Organisation à anticiper les crises et à proposer des solutions.

La Palestine au cœur des priorités

Ismail Ould Cheikh Ahmed a réaffirmé que la cause palestinienne demeurera une priorité centrale de l’OCI.

Il a insisté sur la nécessité de défendre les droits légitimes du peuple palestinien, notamment son droit à un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, ainsi que de préserver le caractère sacré de la ville et de ses lieux saints.

Il a également annoncé son intention de renforcer l’action de l’OCI contre l’islamophobie et les discours de haine, tout en développant le dialogue et les partenariats avec la communauté internationale.

Jeunesse, innovation et intelligence artificielle

Au-delà des dossiers politiques, le secrétaire général élu entend placer le développement humain au centre de son mandat.

L’éducation, la recherche scientifique, l’innovation, l’économie du savoir, l’intelligence artificielle et l’autonomisation des jeunes et des femmes figurent parmi les priorités annoncées.

Ismail Ould Cheikh Ahmed a souligné que les États membres de l’OCI représentent près de deux milliards d’habitants, disposent d’importantes ressources humaines, naturelles et économiques et s’étendent sur quatre continents.

Il a estimé que ces atouts doivent être davantage mobilisés afin de permettre au monde islamique de devenir « un partenaire actif dans la construction de l’avenir de l’humanité ».

Reconnaissance au président Ghazouani

Le nouveau secrétaire général élu a particulièrement remercié le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour la confiance qu’il lui a accordée et pour avoir proposé sa candidature à ce poste.

Il a également salué le rôle joué par le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, ainsi que par le gouvernement et l’appareil diplomatique mauritaniens dans le processus ayant conduit à son élection.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères a estimé que l’élection à l’unanimité du candidat mauritanien reflète la confiance des États membres dans la Mauritanie et dans sa diplomatie, ainsi que dans son approche fondée sur la modération, le dialogue et la recherche du consensus.

La Mauritanie a également exprimé sa gratitude à l’Arabie Saoudite, pays hôte de l’OCI, pour son soutien à la candidature mauritanienne.

À la tête de l’OCI, Ismail Ould Cheikh Ahmed sera désormais appelé à conduire une organisation qui entend renforcer son rôle sur les grandes questions internationales, notamment la Palestine, la lutte contre l’islamophobie, la coopération entre ses 57 États membres et les enjeux liés au développement et aux transformations technologiques.