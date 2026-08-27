La polémique enfle au sujet de la crise d’électricité     BDA exige la démission du gouvernement

Biram ne lâche les autorités après la catastrophes des pannes d’électricité. Suite à 2 incendies touchant des transformateurs 33/15KV, les populations de Nouakchott ont vécu plusieurs jours sans électricité, dans un contexte de forte canicule.

Bien que la situation semble revenir à la normale, la polémique enfle au sujet de ce grave incident. Biram Dah Abeid, député, leader abolitionniste, classé deuxième à l’élection présidentielle de juin 2024, exige la démission du gouvernement, des sanctions contre les présumés responsables du problème et une commission d’enquête parlementaire à la place de la structure administrative annoncée par le gouvernement.

Cet élu estime que l’affaire “est plus qu’une simple panne d’électricité. Elle est devenue une crise de gouvernance. Deux infrastructures électriques stratégiques de Nouakchott ont été frappées par des incendies, avec des conséquences graves au préjudice des citoyens (commerce, services de santé, conservation alimentaire de réserves familiales)”.