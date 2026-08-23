INSAF : De parti majoritaire à véritable force politique nationale

Malgré les dénis dont certains font volontiers usage face aux réalités qui s’imposent à eux, les faits, comme à leur habitude, finissent toujours par avoir le dernier mot. Aujourd’hui, tous les indicateurs sont au vert et, plus que jamais, la Mauritanie s’affirme comme une destination privilégiée pour les décideurs politiques désireux de prendre langue avec un pays dont la stabilité et la trajectoire suscitent l’intérêt, mais aussi pour les investisseurs qui n’hésitent plus à engager des dizaines de milliards, convaincus de la solidité des perspectives et de la sécurité de leurs investissements.

Cette situation ne doit rien au hasard. Elle est le résultat d’une dynamique politique, diplomatique et économique portée par un leadership qui dépasse largement nos frontières : celui du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Son programme «Mon ambition pour la Patrie » constitue la feuille de route de l’action publique et est mis en œuvre par un gouvernement qui en assure la traduction concrète sur le terrain, avec le soutien d’un parti politique dont la responsabilité première est d’adhérer à ce projet national et de l’accompagner avec constance, conviction et loyauté, contre vents et marées.

Cela suppose également que le parti puisse pleinement exercer sa fonction essentielle d’interface entre l’État et les citoyens. Il doit être en mesure d’écouter les populations, de comprendre leurs préoccupations, de relayer leurs attentes auprès des pouvoirs publics et, en retour, d’expliquer et de défendre auprès des citoyens les orientations et les réalisations du projet national.

C’est précisément à cette mission centrale que se sont attelés les responsables de l’INSAF, au plus haut niveau, sous l’impulsion de son président, Mohamed Bilal Messoud.

La mise en place des nouvelles structures du parti a ainsi été rapidement suivie d’une dynamique nationale visant à renforcer son implantation territoriale, à élargir sa base militante et à mieux faire connaître son discours et ses orientations. Cette démarche traduit une volonté claire : faire de l’INSAF non seulement une formation politique électorale, mais un véritable instrument d’encadrement, d’écoute et de mobilisation au service du projet national.

Dynamique nationale

La première grande démonstration de cette nouvelle dynamique a été la mobilisation populaire enregistrée à l’occasion du septième anniversaire de l’accession au pouvoir du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L’ampleur de cette mobilisation constitue un premier indicateur de la capacité du parti à organiser ses structures, à toucher les différentes composantes de la société et à fédérer autour des acquis et des perspectives du projet national.

Cette mobilisation permet surtout de mesurer le potentiel politique de l’INSAF. Celui-ci ne devrait plus être appréhendé comme un simple parti majoritaire dont la vocation se limiterait à accompagner une majorité gouvernementale. Il est appelé à devenir progressivement un véritable appareil politique national, structuré, ouvert et rassembleur, dans lequel puissent se reconnaître tous les patriotes mauritaniens attachés à la stabilité du pays, à son développement, à sa souveraineté et à la réussite de son projet national.

L’enjeu est donc désormais de transformer cette capacité de mobilisation ponctuelle en une dynamique politique durable. Cela passe par des structures locales réellement opérationnelles, une écoute permanente des citoyens, une meilleure circulation de l’information entre la base et la direction, ainsi qu’une capacité accrue à expliquer les politiques publiques et à accompagner leur mise en œuvre.

C’est à cette condition que l’INSAF s’attelle actuellement pour jouer le rôle qui doit être le sien : celui d’un trait d’union solide entre le président de la République, l’État et les citoyens ; d’un relais efficace des aspirations populaires et d’une force politique capable de contribuer, en appui au gouvernement, à la consolidation de la stabilité et à l’accélération du développement économique et social de la Mauritanie.

Car la véritable force d’un parti au pouvoir se mesure surtout à sa capacité à comprendre son époque, à écouter son peuple, à porter un projet et à transformer l’adhésion politique en une énergie collective au service de la Nation.

Souleimane Bouna Moctar

Conseiller spécial du président de l’INSAF