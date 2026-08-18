Dabbé : le Comité de vigilance et de suivi sur les traces des réalisations

Le Comité de vigilance et de suivi des réalisations du village de Dabbé, dans les environs de M’Bagne a effectué, les 15 et 17 aout 26, une importante visite de terrain sur plusieurs sites de travaux réalisés ou en cours d’exécution dans la localité, ceci, dans le cadre du programme d’urgence du Gouvernement et des différents programmes du Président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Cette visite, réalisée en compagnie de M. Mamadou Guisset, Directeur général des infrastructures de la Zone Franche de Nouadhibou, s’inscrit également dans l’esprit des « vacances citoyennes » décidées par le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazwani et encouragées par le parti INSAF. Celui-ci a appelé ses élus, cadres et responsables à mettre à profit cette période pour aller à la rencontre des populations, vulgariser les réalisations du Président de la République et du Gouvernement et favoriser leur appropriation par les citoyens, en vue notamment de leur préservation et de leur pérennisation.

La délégation a ainsi parcouru plusieurs chantiers et infrastructures qui témoignent des efforts engagés en faveur du développement local. Elle s’est notamment rendue sur le site des travaux du pont de Dabbé, infrastructure appelée à renforcer la mobilité et les échanges dans la zone. Le forage de Dabbé a également fait l’objet d’une visite, de même que le chantier de construction de trois salles de classe à l’école de Dabbé, qui vient renforcer les capacités d’accueil de l’établissement et contribuer à l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves. La délégation s’est ensuite rendue sur le chantier de la route Dabbé-Winding, avant de visiter les travaux de réhabilitation du petit périmètre agricole de Dabbé, d’une superficie de 24 hectares. Elle a également pu constater l’état d’avancement des travaux de réhabilitation du grand périmètre de Dabbé, d’une superficie de 150 hectares, actuellement en cours d’exécution.

Ces différents projets, touchant notamment aux infrastructures routières, à l’accès à l’eau, à l’éducation et au développement agricole, constituent autant d’investissements susceptibles d’avoir un impact direct sur les conditions de vie et les perspectives économiques des populations de Dabbé.

À cette occasion, Mamadou Guisset a assuré les populations que ces réalisations ne constituent qu’une première phase et que d’autres actions suivront, conformément aux engagements pris par le Président de la République et à la volonté du Gouvernement de poursuivre les efforts de développement. Il a notamment déclaré : « Je me réjouis particulièrement de la part importante accordée par le programme d’urgence et le programme électoral du Président Mohamed Cheikh El Ghazouani aux préoccupations des populations. Cela traduit une vision équitable et équilibrée du développement, qui place les citoyens au cœur de l’action publique. » Il a également ajouté que « le Président Mohamed Cheikh El Ghazouani incarne une vision claire et ambitieuse du développement, centrée sur l’amélioration concrète des conditions de vie des citoyens ». Il a enfin souligné que « jamais les populations n’ont été aussi proches des priorités de l’État, grâce à une gouvernance de proximité et à des programmes structurants qui transforment durablement les territoires ». Poursuivant dans cette dynamique d'engagement citoyen, M. Guisset a annoncé qu'il prévoit de rencontrer prochainement les femmes et les jeunes de la localité afin de les sensibiliser activement sur les dangers des produits psychotropes, un fléau qui menace la cohésion et l'avenir de la jeunesse.

Le Comité de vigilance et de suivi a salué cette démarche de proximité, estimant que la présence des cadres et responsables sur le terrain permet non seulement de mieux faire connaître les réalisations, mais aussi de rapprocher davantage l’administration des populations. Elle offre surtout la possibilité de recueillir directement leurs préoccupations, d’identifier les éventuelles insuffisances et de contribuer à apporter les corrections nécessaires.

Au-delà de la simple présentation des ouvrages, cette visite traduit ainsi une volonté de suivre les réalisations au plus près du terrain et d’encourager les populations à se les approprier. Elle s’inscrit pleinement dans la philosophie des vacances citoyennes, conçues comme un moment de proximité, d’écoute et de mobilisation autour des acquis du programme présidentiel et des actions du Gouvern

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