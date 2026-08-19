Rien n'éprouve davantage le cœur d'une famille que la disparition soudaine des nouvelles d'un des siens. En cet instant, le temps semble presque suspendu ; l'attente devient un quotidien, et chaque appel téléphonique se charge à la fois d'espoir et d'angoisse. La question cesse alors d'être une simple information relayée par les médias ou un dossier administratif : elle devient une souffrance humaine, vécue par un père, une mère, des frères et sœurs qui ignorent le sort de ceux qu'ils aiment.

C'est pourquoi les informations faisant état de l'interception, par des éléments des forces maliennes, d'un groupe de citoyens mauritaniens rentrant de Côte d'Ivoire, suivie de la perte de tout contact avec eux, ne sauraient être considérées comme un fait divers passager. Et avant même que l'ensemble des faits ne soit officiellement établi, une question simple et légitime habite tous les esprits : où sont-ils ? Que leur est-il arrivé ?

Les familles n'attendent pas de longues déclarations ; elles attendent une information fiable, susceptible d'apaiser leurs cœurs et de leur faire connaître le sort de leurs proches.

Dans de telles circonstances, la force d'un État se mesure autrement. Elle ne réside ni dans les discours ni dans les communiqués, mais dans le sentiment, pour le citoyen, que son État le recherche, s'enquiert de lui, et ne traite pas sa disparition comme une affaire secondaire. Ce qui rassure le plus un homme loin de sa patrie, c'est de savoir qu'il existe un État qui ne lui tournera pas le dos s'il se trouve en détresse.

Cette affaire soulève ainsi une question qui dépasse l'incident lui-même : la protection des Mauritaniens à l'étranger est-elle devenue une composante solide de nos politiques publiques ? Nos institutions disposent-elles des moyens nécessaires pour suivre la situation de nos concitoyens dans les zones de tension, et pour intervenir rapidement lorsque les circonstances l'exigent ?

Ces dernières années ont vu circuler de nombreuses informations relatives à des incidents ayant touché des citoyens mauritaniens sur le territoire malien — allégations de disparition, de mauvais traitements ou d'homicides. Évoquer ces faits ne vise nullement à porter des jugements hâtifs ou à établir des responsabilités avant la fin des enquêtes, mais à souligner que la répétition de telles nouvelles appelle un réexamen sérieux des mécanismes de protection et de suivi, afin que chaque nouvel incident ne soit pas traité comme s'il partait de zéro.

Une longue histoire de voisinage

Dans le même temps, exiger la vérité ne signifie pas céder à l'émotion, et défendre ses concitoyens n'implique pas l'escalade. Une diplomatie discrète, lorsqu'elle est active et constante, obtient souvent ce qu'un langage véhément ne saurait atteindre. La priorité paraît donc claire aujourd'hui : établir un contact direct avec les autorités maliennes, obtenir des informations précises et vérifiées, permettre à la mission diplomatique mauritanienne à Bamako d'exercer pleinement son rôle de suivi, et tenir les familles des disparus informées de toute évolution.

Parallèlement, la voie judiciaire demeure indispensable. Les faits doivent être documentés, les droits se fondent sur des preuves, et toute demande de justice ou de réparation n'en sera que plus forte lorsqu'elle s'appuiera sur un travail juridique et diplomatique rigoureux, plutôt que sur des réactions émotionnelles, aussi légitimes soient-elles.

Cette affaire revêt également une dimension morale, tout aussi importante que sa dimension politique ou juridique. Si nous réclamons la protection du Mauritanien hors de sa patrie, il est naturel de défendre ce même principe pour tout être humain, quelle que soit sa nationalité. Car les droits humains ne tirent leur valeur que de leur constance, jamais de leur sélectivité.

Au milieu de tout cela, une vérité essentielle ne doit pas être perdue de vue : ce qui unit la Mauritanie et le Mali dépasse largement toute crise passagère. Entre les deux pays existe une longue histoire de voisinage, ainsi que des liens humains, sociaux et culturels profonds — ce qui impose que le discours reste mesuré, et que les revendications visent la manifestation de la vérité et l'établissement des responsabilités, non des jugements généraux portés contre un peuple avec lequel nous entretenons des relations anciennes et solides.

Les jours à venir pourraient apporter la nouvelle rassurante du retour sain et sauf de ces citoyens — c'est ce que chacun espère. Les enquêtes pourraient aussi révéler une réalité différente de celle qui circule aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la leçon à retenir demeure la même : la protection du citoyen au-delà des frontières n'est plus une question secondaire, mais l'un des indicateurs essentiels de l'efficacité d'un État moderne et de sa fidélité à ses responsabilités envers ses citoyens.

Un État ne se mesure pas seulement aux routes ou aux institutions qu'il bâtit, mais aussi à la confiance qu'il inspire à ses citoyens. Et cette confiance naît lorsque l'homme sent que sa patrie ne l'abandonnera pas si l'épreuve devient trop lourde, et que sa dignité restera, où qu'il se trouve, une préoccupation constante de son État.

En définitive, cette affaire n'est pas seulement celle de personnes disparues, mais celle d'un principe. La véritable patrie est celle qui demeure présente dans la vie de ses enfants, même lorsque la distance les éloigne ; celle qui leur fait sentir que les frontières géographiques ne mettent jamais fin à sa responsabilité envers eux, et que leur dignité, où qu'ils soient, reste indissociable de la dignité de la patrie elle-même.

Mohamed Abba Ould Jeilany