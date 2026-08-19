Armée nationale : pilier de résilience et ciment d’unité

Dans un voisinage immédiat en proie à l’embrasement sécuritaire, où les foyers d’instabilité chronique se multiplient et où les frontières paraissent souvent poreuses, la Mauritanie s’impose comme un exceptionnel havre de paix. Cette position singulière, unanimement saluée par la communauté internationale, ne doit pourtant rien au hasard. Elle est le fruit d’une architecture institutionnelle robuste, dont la clef de voûte demeure indiscutablement son armée nationale. Loin de se réduire à un simple corps de garde-frontière, l’institution militaire mauritanienne s’est élevée au rang de socle existentiel sur lequel repose la pérennité de l’État. Elle constitue le verrou décisif qui, face aux vents contraires, préserve la continuité des institutions républicaines et l’intégrité d’un territoire régulièrement convoité par les turbulences régionales.

Cette fonction fondamentale de préservation s’ancre d’abord dans une réalité sociologique profonde, qui fait toute l’originalité et la force de l’armée mauritanienne. En effet, celle-ci se distingue par sa composition, véritable miroir vivant de la diversité plurielle du peuple mauritanien. En réunissant sous un même étendard l’ensemble des composantes ethniques, sociales et géographiques du pays, elle agit comme un puissant creuset d’unification nationale.

Les particularismes identitaires, souvent source de tensions dans les pays voisins, s’y effacent progressivement au profit d’une appartenance commune et d’un esprit de corps qui transcendent les clivages. Cette cohésion interne, forgée dans le quotidien des casernes et des opérations, confère à l’institution une légitimité rare et une représentativité totale. Perçue non comme un corps étranger mais comme la nation elle-même en armes, elle entretient avec les populations un lien de confiance qui constitue le préalable indispensable à la paix civile.

Un tableau sécuritaire complexe

Or, cette cohésion nationale, patiemment consolidée au fil des décennies, prend une valeur inestimable lorsqu’on l’articule avec la gestion des périls multiformes qui cernent le pays. La menace djihadiste, dont les répliques secouent quotidiennement le Mali voisin, les économies souterraines prospérant dans l’ombre, les flux migratoires incontrôlés et les trafics transfrontaliers de toutes natures composent un tableau sécuritaire d’une complexité redoutable. Face à ce défi permanent, l’état-major mauritanien a fait preuve d’une lucidité stratégique remarquable, en élaborant une réponse qui allie réactivité opérationnelle et professionnalisme éprouvé. Les opérations menées sur le terrain, particulièrement le long de la frontière orientale de plus de 2000 kilomètres, ont été décisives. Elles ne se limitent pas à de simples patrouilles ; elles s’appuient sur une intelligence fine des dynamiques locales et une connaissance intime du milieu, permettant de déjouer les tentatives d’infiltration et de maintenir le territoire national hors de portée des répliques sécuritaires qui affectent pourtant nombre de nos voisins. Cette efficacité tactique fait de l’armée le rempart opérationnel infaillible d’une souveraineté sans cesse menacée.

Toutefois, la performance tactique et l’ancrage sociologique ne suffiraient pas à assurer une stabilité durable si l’institution ne s’adossait à une rigueur morale et politique exemplaire. C’est en cela que l’armée mauritanienne tire sa véritable noblesse : sa stricte neutralité et son refus catégorique de toute ingérence dans les débats partisans. Alors que dans une grande partie de la région, les forces armées sont parfois tentées par la politisation ou les coups de force, la Mauritanie a su préserver ce sanctuaire républicain. L’institution militaire demeure inflexiblement attachée à son serment, se mettant exclusivement au service de l’État de droit et non d’une faction ou d’un homme providentiel. Cette neutralité, jalousement gardée comme un trésor national, lui permet d’incarner la continuité de l’État au-delà des aléas des alternances politiques. Elle offre au pays un cadre de stabilité prévisible, indispensable à la sérénité de la vie publique et à la vitalité de l’économie. En garantissant l’intégrité des lois et en assurant la paix civile, elle crée l’environnement stable sans lequel aucun projet de développement durable, aucun investissement porteur, ni aucune vie politique apaisée ne sauraient véritablement s’épanouir. L’armée n’est donc pas une lame tournée vers l’intérieur, mais le garde-fou qui protège la société contre ses propres dérives potentielles.

Obligation stratégique transcendante

Dès lors que l’institution incarne à la fois l’unité nationale, la défense des frontières et la garantie de la continuité républicaine, son renforcement ne saurait être relégué au rang d’une simple option budgétaire ou d’un choix partisan. Il s’agit au contraire d’une obligation stratégique transcendante. La modernisation des équipements, le renforcement des compétences par une formation continue de haut niveau, ainsi que l’amélioration des conditions de vie des personnels constituent des priorités absolues qui incombent à la nation tout entière.

La puissance de l’armée est un bien commun inaliénable, un attribut permanent de la souveraineté nationale qui ne saurait être inféodé aux fluctuations des calendriers électoraux ou aux humeurs du moment. Investir dans ce pilier, c’est investir dans l’avenir même du pays, car sans cette armée forte, cohérente et moderne, la Mauritanie risquerait de voir ses acquis fragilisés. En consolidant cet atout, elle se dote en revanche d’une colonne vertébrale fiable pour traverser les prochaines secousses régionales.

En définitive, le regard que nous portons sur cette armée est empreint d’une profonde estime et d’une reconnaissance lucide. L’histoire récente le démontre avec constance : les nations qui s’appuient sur des forces armées aguerries, rigoureusement encadrées et imprégnées du sens élevé de leur mission, traversent les périodes de turbulence avec une résilience remarquable. La Mauritanie a l’immense avantage de disposer d’une institution qui, au gré des décennies, a non seulement consolidé son prestige et préservé son intégrité corporative, mais a su surtout rester inflexiblement fidèle à son serment républicain. Le maintien de sa neutralité, de sa cohésion interne et de son haut niveau opérationnel constitue un héritage collectif que nous nous devons de protéger jalousement pour les générations futures. Elle demeurera à jamais le bouclier fiable contre les assauts extérieurs, le recours ultime en cas de secousse intérieure, et le garant de la trajectoire sereine de la Mauritanie. En définitive, bien plus qu’une simple institution, elle est le cœur battant et la colonne vertébrale de l’État, veillant sans relâche sur le destin d’une nation résolument tournée vers l’avenir, en dépit des périls qui assiègent son horizon.

Seyid Mohamed Beibakar

Colonel à la retraite