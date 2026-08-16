Boghé : le mouvement « Main dans la Main » apporte son soutien aux femmes démunies à Avjeyjir

Le mouvement « Main dans la Main » a organisé dimanche, dans la localité d’Avjeyjir, relevant de la commune d’Ould Birom (Moughataa de Boghé), une cérémonie consacrée à des actions sociales en faveur des populations vulnérables.

L’initiative a notamment permis d’apporter un soutien à des femmes démunies à travers la mise en place de projets et d’activités génératrices de revenus, destinés à renforcer leur autonomie économique et à améliorer leurs conditions de vie.

Dans le cadre de cette opération, 55 personnes ont également bénéficié d’une couverture d’assurance maladie, à travers une souscription auprès de la Caisse nationale de Solidarité en Santé (CNASS).

La cérémonie s’inscrit dans le cadre des actions de proximité menées par le mouvement « Main dans la Main », qui intervient régulièrement dans plusieurs localités du Brakna, notamment dans la moughataa de Boghé, à travers des initiatives à caractère social et communautaire.

Le mouvement mène également des actions en direction de la jeunesse, notamment par la distribution d’équipements sportifs, tout en développant ses activités au niveau local.

Sur le plan politique, « Main dans la Main » poursuit par ailleurs son implantation dans la région du Brakna et la moughataa de Boghé, où il enregistre régulièrement de nouvelles adhésions de cadres et de personnalités.

Le mouvement est placé sous l’impulsion de son fondateur, Mohamed Ould Soueïdatt, ministre de la Justice, et entend poursuivre ses actions sociales et de proximité au profit des populations, particulièrement des catégories les plus vulnérables.