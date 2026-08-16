Le trafic téléphonique recule de 9 % en 2024, tandis que les abonnements progressent

Le volume des communications téléphoniques sortantes a enregistré une baisse d’environ 9 % en Mauritanie en 2024, alors que le nombre d’abonnés aux services de téléphonie et d’Internet a poursuivi sa progression, selon les données de l’Autorité de régulation figurant dans le Guide annuel des statistiques économiques 2025.

Le volume total des communications nationales et internationales est passé d’environ 5,821 milliards de minutes en 2023 à 5,295 milliards de minutes en 2024. La téléphonie mobile concentre l’essentiel du trafic, avec près de 5,288 milliards de minutes en 2024, contre 5,818 milliards un an auparavant. À l’inverse, le trafic de la téléphonie fixe a progressé, passant de 3,607 millions de minutes en 2023 à 7,355 millions de minutes en 2024. Malgré le recul du trafic, le nombre total d’abonnés aux services téléphoniques a augmenté de 4,1 %, atteignant 4.775.712 abonnés en 2024, contre 4.589.208 en 2023.

Cette progression est essentiellement portée par la téléphonie mobile, dont le nombre d’abonnés est passé de 4.558.995 à 4.759.791. Dans le même temps, la téléphonie fixe a poursuivi son recul, avec 15.997 abonnés en 2024, contre 30.213 l’année précédente. La progression est encore plus marquée pour l’Internet. Le nombre d’abonnés est passé de 3.030.475 en 2023 à 3.659.610 en 2024, soit une hausse de 20,8 %. Ces chiffres traduisent ainsi une évolution des usages, marquée par une baisse du recours aux communications téléphoniques traditionnelles, notamment mobiles, parallèlement à une forte croissance de l’accès aux services Internet.