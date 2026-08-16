Portée par l’alimentation, l'inflation atteint 8,5 % sur un an en Juillet

L’indice national des prix à la consommation (INPC) a progressé de 0,5 % en Juillet en Mauritanie par rapport au mois précédent, sous l’effet notamment de la hausse des prix des produits alimentaires, des transports et des communications, selon le bulletin mensuel de l’Agence nationale de la statistique et de l’analyse démographique et économique (ANSADE). Les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont augmenté de 1,1 %, tandis que ceux des transports ont progressé de 0,4 % et ceux des communications de 0,5 %. Dans le secteur alimentaire, les principales hausses ont concerné la viande (+3,4 %), les poissons et fruits de mer (+3,1 %) et les légumes (+2,7 %).

Sur un an, le taux d’inflation s’est ainsi établi à 8,5 % en Juillet, alors que la variation moyenne des prix au cours des douze derniers mois s’est élevée à 5,0 %. La hausse des prix alimentaires constitue l’une des principales sources de pression sur l’indice général, avec les transports et les communications. Ces évolutions interviennent dans un contexte où la progression des prix des produits de première nécessité continue de peser sur le pouvoir d’achat des ménages, particulièrement ceux consacrant une part importante de leurs revenus aux dépenses alimentaires.