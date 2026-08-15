Hôpital Bouamatou : Une veille de vacances sous le signe de la continuité des soins

À l’approche des vacances, l’ambiance reste studieuse à l’hôpital ophtalmologique de la Fondation Bouamatou. Comme chaque année à cette période, l’établissement connaît une forte affluence de patients venus honorer leurs derniers rendez-vous, effectuer des consultations ou bénéficier d’interventions programmées avant la période estivale.

Dès les premières heures de la matinée, les patients prennent place dans les différents services, donnant à l’établissement son animation habituelle. Malgré cette période particulière, la continuité des soins demeure une priorité.

Sitôt arrivés sur les lieux, le directeur de l’hôpital ophtalmologique, le Pr. Hamahoullah et le gestionnaire Dahane se sont rendus, comme d’habitude, le premier au chevet des patients opérés la veille afin de s’enquérir de leur état de santé et de leur évolution et le second dans les différents services de l’établissement. Cette visite s’inscrit dans une démarche de proximité et de suivi, particulièrement importante dans un établissement dont la vocation première est de garantir des soins ophtalmologiques accessibles et de qualité.

La direction a également veillé aux conditions de départ du personnel pour les vacances, avec l’objectif d’assurer une organisation harmonieuse et de préserver la continuité du fonctionnement de l’hôpital. Cette période constitue aussi un moment d’évaluation de l’année écoulée et de préparation du prochain plan de reprise, avec l’identification des besoins et des priorités pour les mois à venir. Les vacances de cette année sont prolongées de 15 jours pour permettre l’achèvement des travaux d’aménagement. A la reprise, dans 45 jours, tout doit être fin prêt, assure Dahane, le gestionnaire de la Fondation.

Une vocation humanitaire affirmée

Au-delà de son activité médicale, l’hôpital ophtalmologique Bouamatou s’est progressivement imposé comme un établissement à forte vocation humanitaire. Sa mission est notamment de permettre à des patients, y compris ceux disposant de moyens limités, d’accéder à des soins ophtalmologiques spécialisés.

Cette vocation s’est récemment renforcée avec la création d’un centre dédié au glaucome, permettant une meilleure prise en charge d’une pathologie qui nécessite un dépistage précoce, un suivi régulier et des traitements adaptés.

Parallèlement, l’établissement a engagé un important programme d’extension de ses locaux. L’objectif est de moderniser les infrastructures, d’améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge et, surtout, d’accroître la capacité de l’hôpital à recevoir les patients.

Ces investissements traduisent la volonté de la Fondation Bouamatou de consolider durablement l’offre de soins ophtalmologiques et de répondre à une demande croissante. Ils témoignent également d’une approche où la modernisation des équipements et des infrastructures va de pair avec une attention constante portée au patient.

À la veille des vacances, entre suivi des malades, gestion des derniers rendez-vous, organisation du personnel et préparation de la prochaine phase d’activité, l’hôpital Bouamatou illustre ainsi une continuité de service fondée sur une même exigence : placer le patient et l’accès aux soins au cœur de son action humanitaire.