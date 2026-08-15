Boghé : Thierno Baro lance les « vacances citoyennes » autour du football

À Boghé, les vacances prennent une dimension citoyenne et sportive avec le lancement, le 8 août 2026, d’un tournoi de football parrainé par Thierno Baro, deuxième vice-président du parti INSAF. À travers cette initiative, l’élu politique entend mettre le sport au service de la jeunesse, en ouvrant la saison des activités de vacances sous le signe de la convivialité, de la solidarité et de l’engagement citoyen.

Le tournoi, qui rassemble des jeunes du district de Boghe, se veut bien plus qu’une simple compétition sportive. Il constitue un espace de rencontre et de rapprochement entre des jeunes issus de différents milieux et communautés, autour d’une même passion : le football.

Pour les organisateurs, le choix du football n’est pas fortuit. Sport populaire par excellence, il favorise le brassage, le respect des règles, l’esprit d’équipe et l’acceptation de l’autre. Autant de valeurs considérées comme essentielles au renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale.

Dans un contexte où les jeunes sont parfois exposés à différentes formes de vulnérabilité, notamment à la consommation de produits psychotropes et aux comportements à risque, l’occupation saine du temps libre apparaît également comme un enjeu important. Le tournoi entend ainsi offrir aux jeunes un cadre d’épanouissement, de compétition saine et de loisirs, tout en contribuant à les sensibiliser aux dangers des drogues et des produits psychotropes.

En lançant cette initiative dès le début des vacances, Thierno Baro entend également donner une dimension citoyenne à la période estivale. L’objectif est de promouvoir une jeunesse active, responsable et engagée dans la vie de sa communauté, tout en encourageant la pratique sportive comme moyen de prévention et d’éducation.

Au-delà des résultats et du classement, le tournoi ambitionne donc de faire du terrain de football un véritable espace de dialogue et de fraternité. Une manière de rappeler que le sport peut constituer un puissant instrument de rapprochement entre les Mauritaniens et de consolidation du vivre-ensemble.

Avec cette initiative, Boghé ouvre ainsi ses vacances sous le signe du sport, de la jeunesse et de la citoyenneté, donnant le ton à une série d’activités destinées à accompagner les jeunes pendant la période estivale.