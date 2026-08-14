Taxe de 3% sur les activités d’exploitation de la filière artisanale de l’or

Les autorités mauritaniennes vont mettre de l’ordre dans l’exploitation aurifère traditionnelle. Les activités destinées à l’exportation seront désormais taxées à hauteur de 3%, annonce le communiqué publié à l’issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement du mercredi 12 août 2026.

Cette nouvelle législation rentre dans le cadre de la mise en œuvre d’un dispositif transitoire visant à réglementer la commercialisation du métal précieux, en limitant les irrégularités constatées dans la gestion de la filière artisanale qui ont explosé au cours des 10 dernières, explique le communiqué du gouvernement.

Le nouveau dispositif prévoit “une déclaration préalable de la production issue de l’exploitation minière artisanale, ainsi que le suivi de l’origine, de la qualité, de la destination de l’or, tout en limitant les opérations de collecte, de pesée, de certification et de vente à des centres de traitement agréés”.