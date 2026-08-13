Tantane : le Professeur Sidi Eli Ould Bakar Ould Ahmedou rejoint INSAF

La localité de Tantane, située entre Boghe et Aleg, a été le point de mire de la wilaya du Brakna et d’ailleurs. Et pour cause, une cérémonie de ralliement au parti INSAF du colonel Medecin à la retraite, le Pr. Sidi Ely Bakar Ahmedou, spécialiste de l’ophtalmologie médicale et figure sociale du Brakna. La rencontre a réuni une forte mobilisation de militants, cadres et personnalités venus des différentes moughataas du Brakna, notamment Aleg, Boghé, Bababé et M’Bagne, ainsi que des délégations de l’Adrar et du Tagant.

La délégation d’INSAF était conduite par Mohamed Mahmoud Ould Heiballa, Fédéral et Secrétaire fédéral du Brakna et maire d’Aghchorguit, accompagné notamment de Nehah Ould Mohamed Abdallahi, secrétaire général de la section d’Aleg et ancien maire de la ville. Plusieurs élus et personnalités étaient également présents, dont les maires de Boghé, Bah Adama Moussa, d’Aleg, Youssef Ould Cheikh, et de Dar El Afia, Binta Issa Ould Habib.

Dans son intervention, le Professeur Sidi Ely a remercié les participants et réaffirmé son engagement à accompagner INSAF dans sa restructuration et à soutenir le programme du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ancien membre de la Coordination nationale des amis du Président de la République, il entend mettre son expérience au service de l’action politique et sociale.

Figure connue pour son engagement humanitaire, le Professeur Sidi Ely a notamment contribué à l’organisation de plusieurs caravanes médicales au profit des populations vulnérables.

La cérémonie a également été marquée par un plaidoyer en faveur de la valorisation de la mémoire historique du Brakna. Le nouveau militant d’INSAF a proposé que le monument d’Aleg porte le nom de « Fort Ahmedou Ould Sidi Ely», en référence à la bataille d’Aleg du 3 décembre 1903.

La rencontre s’est achevée par des interventions de jeunes et de femmes et plusieurs discours de cadres du parti, dans une ambiance placée sous le signe de l’unité nationale et du développement.