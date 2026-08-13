Retour au bercail pour les voyageurs mauritaniens arrêtés au Mali

Soulagement après un dénouement heureux du problème des mauritaniens appréhendés au Mali. En effet, les 35 mauritaniens, revenant de Côte d’Ivoire en passant par le territoire malien, arrêtés pour soupçons d’affiliation à un groupe terroriste début août, ont été libérés mardi, suite à une intense activité diplomatique menée par Nouakchott.

Ils ont été rapatriés à Nema, à bord d’un avion de Mauritanie Airlines International (MAI), affrété par les autorités de Nouakchott, rapporte l’Agence Mauritanienne d’Informations.

Un retour au bercail, accueilli par une vive émotion dans les rangs des familles, dont plusieurs membres se sont déplacés vers l’aéroport de Néma.

Ces ressortissants mauritaniens, revenant d’un séjour en Côte d’Ivoire par la route, avaient été arrêtés à quelques kilomètres de Bamako par les forces de sécurité maliennes, entassés dans un véhicule comme des sardines torses nus. Des images humiliantes, largement partagées sur les réseaux sociaux.

Une affaire dans la gestion de laquelle la sagesse diplomatique a finalement prévalu, dans un Sahel en pleine tourmente sécuritaire, marquée par le meurtre de plusieurs dizaines de citoyens mauritaniens au Mali pendant ces dernières années.