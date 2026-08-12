Ghazouani à Abidjan pour le renforcement de la coopération bilatérale

La presse des bords de la lagune ébrié rapporte de larges échos du voyage du chef de l’état mauritanien en Côte d’Ivoire.

En effet, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a effectué aujourd’hui une visite “placée sous le signe de l’amitié, de la fraternité et la confiance” à Abidjan.

Mardi après-midi, le chef de l’Etat mauritanien a eu un entretien en tête à tête, avec le président Alassane Ouatara, rapportent les médias locaux.

Au menu des échanges “les relations bilatérales, les perspectives de coopération, surtout, les difficultés et enjeux, qui affectent la sous-région “ Sahel+ Afrique de l’Ouest, confrontée à l’insécurité, née des activités des groupuscules islamistes terroristes.

Au terme des entretiens, le président Alassane Ouatara a déclaré à la presse que “c’est un plaisir et un honneur d’accueillir mon ami et frère, le président de la Mauritanie, qui est venu nous rendre visite et nous saluer. Nos discussions ont porté sur la situation dans les 2 états, les perspectives de coopération, mais également les défis de la sous-région. Nous sommes totalement en phase par rapport aux décisions, aux

perspectives et nous travaillons étroitement pour aller de l’avant”.

Pour sa part, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani a exprimé sa satisfaction “d’avoir bénéficié de l’écoute, l’attention et l’appui”

de son homologue ivoirien.

Au plan du timing, la visite de Mohamed Cheikh El Ghazouani intervient au moment ou la Mauritanie mène une intense campagne diplomatique en faveur de la candidature de Mme Coumba Bâ, au poste de Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), notent les observateurs.