Sûreté maritime : la Garde côtière des États-Unis salue les progrès de la Mauritanie

Une équipe du Programme international de sûreté portuaire de la Garde côtière des États-Unis a effectué une mission annuelle d’évaluation dans les ports de Nouadhibou et de Nouakchott.

Cette mission vise à évaluer l’application des normes internationales de sûreté portuaire et à suivre la mise en œuvre des recommandations formulées lors des précédentes évaluations.

À l’issue de la mission, l’Ambassade des États-Unis d’Amérique à Nouakchott a publié un communiqué dans lequel l’équipe américaine a salué « les progrès tangibles réalisés par l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes (AMAM) dans la prise en compte des recommandations antérieures et le renforcement des normes de sûreté portuaire ».

Selon l’AMAM, c’est la première fois que l’Ambassade américaine publie un communiqué sur les résultats de cette évaluation annuelle, témoignant ainsi de l’importance des avancées constatées.

L’Ambassade a également indiqué que les États-Unis sont fiers de leur partenariat avec la Mauritanie pour assurer la conformité de ses ports aux normes internationales, contribuant ainsi au développement des échanges commerciaux bilatéraux et au renforcement de la sûreté du transport maritime international.

Réagissant à cette appréciation, le Directeur général de l’AMAM, Cheikh Ahmedou Sidi, a remercié l’équipe de la Garde côtière des États-Unis pour la réussite de la mission, ainsi que les responsables de l’Ambassade pour leurs efforts de coordination et leur contribution au renforcement de la coopération et des échanges d’expertise.

Il a également félicité l’ensemble du personnel de l’AMAM, estimant que cette appréciation constitue une reconnaissance internationale de ses efforts collectifs. Il a, en outre, salué l’engagement des administrations portuaires et de leurs équipes, leur participation active aux différentes étapes de l’évaluation, ainsi que leurs efforts continus pour améliorer les plans de sûreté des installations portuaires et mettre en œuvre les recommandations correspondantes.

Le Directeur général a inscrit ces résultats dans le cadre de l’application des orientations de Son Excellence Monsieur le Ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires et de la mise en œuvre du programme du Gouvernement, issu du programme électoral de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République, « Mon ambition pour la Patrie ».

Il a également rapproché cette reconnaissance de la réinscription, quelques semaines plus tôt, de la Mauritanie sur la «Liste blanche » de l’Organisation maritime internationale (OMI) en matière de formation et de certification des gens de mer.

Selon lui, ces deux reconnaissances successives témoignent des progrès accomplis par la Mauritanie dans le domaine maritime et de l’efficacité des réformes engagées pour renforcer la conformité du système maritime national aux normes internationales. Elles constituent, a-t-il conclu, une source de fierté et une motivation supplémentaire pour poursuivre les efforts avec la même détermination et le même engagement.